Однако правоохранители очень быстро ехали, не делая ничего, чтобы прекратить беспорядок. Об этом рассказал один из участников события, чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук.
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По словам спортсмена, заезд в центре Киева на пару с вице-чемпионом Европы Конором Шанаганом был прописан в его контракте.
Дрифтер говорит, что все убрали по заказу Red Bull
Гринчук утверждает, что съемки подобных роликов обычно начинаются утром, чтобы не создавать неудобств для пешеходов. Начали готовиться к съемкам на Софийской в 5: 00 утра 10 августа.
Сам дрифт начался в 7:30, а после заезда гонщики якобы катали блогеров и журналистов главных телеканалов.
После этого Гринчук и Шанаган переехали на другую локацию, где их и нашли полицейские.
Сразу после съемок на Софийской, как всегда Red Bull и делает, на площадь приехала клининговая компания. Уборка локации должна была занять 3 суток. Все, кто повылазили из своих норок размазывать остатки резины по площади, были просто статистами этого процесса,
– подчеркнул дрифтер.
Вскоре после публикации видео с объяснениями в своем ютубе Гринчук удалил запись.
Что известно о дрифте на Софийской площади
- Съемки ролика по заказу Red Bull стартовали на Софийской площади утром 10 августа.
- Они были незаконными, поскольку в КГГА представителям компании отказали в проведении этого мероприятия.
- Кроме того, в Red Bull не позаботились о безопасности пешеходов и не устанавливали на площади никаких заграждений.
- Полицейские, ставшие свидетелями дрифта, ничего не делали.
- В съемках принимала участие рэперша Alyona Alyona.
- После того, как инцидент получил огласку, правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве.
- Отмывали площадь в основном активисты "Киев, мой", а представители другой клининговой компании и команда Alyona Alyona, по словам свидетелей, всего несколько часов терли щетками брусчатку буферной зоны ЮНЕСКО.