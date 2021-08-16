Однако правоохранители очень быстро ехали, не делая ничего, чтобы прекратить беспорядок. Об этом рассказал один из участников события, чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук.

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По словам спортсмена, заезд в центре Киева на пару с вице-чемпионом Европы Конором Шанаганом был прописан в его контракте.

Дрифтер говорит, что все убрали по заказу Red Bull

Гринчук утверждает, что съемки подобных роликов обычно начинаются утром, чтобы не создавать неудобств для пешеходов. Начали готовиться к съемкам на Софийской в 5: 00 утра 10 августа.

Сам дрифт начался в 7:30, а после заезда гонщики якобы катали блогеров и журналистов главных телеканалов.

После этого Гринчук и Шанаган переехали на другую локацию, где их и нашли полицейские.

Сразу после съемок на Софийской, как всегда Red Bull и делает, на площадь приехала клининговая компания. Уборка локации должна была занять 3 суток. Все, кто повылазили из своих норок размазывать остатки резины по площади, были просто статистами этого процесса,

– подчеркнул дрифтер.

Вскоре после публикации видео с объяснениями в своем ютубе Гринчук удалил запись.

Что известно о дрифте на Софийской площади