В Киеве изменили движение транспорта из-за ночной атаки
- В Киеве из-за ночной атаки частично изменили движение общественного транспорта, в частности троллейбусных маршрутов № 4, 5, 26 и 35.
- Автобусные маршруты № 32 и 36ТР организовано в объезд, а на маршрут № 28 выпустили дополнительные троллейбусы для уменьшения нагрузки.
В Киеве после ночной атаки 16 апреля частично изменили движение общественного транспорта. Причиной стало повреждение инфраструктуры и перекрытие участка дороги в одном из районов города.
Пассажиров призывают учитывать обновленные маршруты при планировании поездок. Об этом сообщает КГГА.
Как изменилось движение общественного транспорта в столице?
В столице временно изменили движение отдельных маршрутов общественного транспорта из-за последствий ночной атаки. Речь идет о перекрытии участка на углу улиц Ивана Выговского и Северо-Сырецкой.
В частности, изменения коснулись троллейбусных маршрутов № 4, 5, 26 и 35. Они курсируют по скорректированной схеме: от площади Украинских Героев, станции метро "Нивки" и улицы Кадетский Гай – до площади Валерия Марченко.
Кроме того, для уменьшения нагрузки на общественный транспорт на маршрут № 28 выпустили дополнительные троллейбусы.
Изменения также касаются автобусных маршрутов № 32 и 36ТР. Их движение организовано в объезд через улицы Даниила Щербаковского, Стеценко, Газопроводную, а также проспекты Георгия Гонгадзе и Европейского Союза, после чего транспорт возвращается на привычный маршрут.
В городской власти отмечают, что такие ограничения являются вынужденными и связаны с ликвидацией последствий повреждений. Коммунальные службы продолжают работы на месте, чтобы как можно быстрее восстановить полноценное движение.
Пассажиров призывают внимательно следить за обновлениями и по возможности планировать свои маршруты заранее, учитывая временные изменения.
Что известно об обстреле Киева?
В ночь на 16 апреля Россия осуществила баллистический обстрел Киева, в результате которого погибли по меньшей мере 5 человек, среди них 12-летний ребенок. Еще десятки жителей получили ранения, часть из них госпитализировали.
Наибольшим разрушениям подвергся Подольский район, где под завалами дома обнаружили погибших, а также повреждены жилые дома и гостиницы. В одном из случаев спасатели достали из-под руин двух человек, среди которых ребенок.
Также зафиксировано попадание в многоэтажку, откуда эвакуировали жителей. В Оболонском районе загорелись автомобили и повреждены коммерческие объекты, там погибли еще два человека и есть пострадавшие, среди которых медики и правоохранители.
В Деснянском районе произошел пожар в жилом доме, а в Шевченковском – попадание возле дома и на детской площадке, без пострадавших.