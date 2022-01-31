Во дворе многоэтажки на киевской Троещине обнаженная женщина устроила сцену своему любовнику

Молодую женщину, на которой были только носки, видело немало жителей Троещины. Она ходила по двору многоэтажки и кричала мужчине, что любит его.

Чтобы хоть как-то угомонить женщину, очевидцы происшествия вызвали полицию. Патрульные прибыли по вызову, но задержали ли нарушительницу, неизвестно.

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По словам авторов записи, инцидент произошел на проспекте Маяковского, 4А днем ​​30 января.

Могла быть под действием наркотиков

Местные жители в комментарии "Чрезвычайным новостям" рассказали, что женщина с видео общается с жильцом дома 4Б, о котором ходят дурная слава. Он якобы торгует наркотиками.

По поводу незаконной деятельности соседа люди неоднократно обращались в полицию, но там адекватно не отреагировали.

Женщина, которой с виду примерно 35 лет, связалась с мужчиной где-то 4 года назад, после чего все иногда становились свидетелями ее истерик.

Почему именно киевлянка ходила по двору обнаженной, неизвестно. Однако соседи говорят, что она могла находиться в состоянии наркотического опьянения.

На записи, которую выложили в соцсетях, девушка выкрикивает что-то похожее на слово "люблю" и ходит по снегу в одних носках. Когда к ней подъезжают патрульные, она сама открыла дверь машины и о чем-то с ними общалась. Чем именно закончился инцидент, неизвестно.

Смотрите видео с обнаженной женщиной, которая ходила во дворе Троещины (18+):

Могут оштрафовать на 119 гривен

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, появление в обнаженном виде в общественных местах – это мелкое хулиганство. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа на сумму от 51 до 119 гривен. Также женщина может быть приговорена к 40 – 60 часам общественных работ или к 2 месяцам исправительных работ с вычетом 20% заработка. Кроме того, нарушительница, если ее признают виновной, может быть арестована на 15 суток.