Еб*л в рот всю миграционную службу: киевский предприниматель рассказал об отношении к властям
Источник:"Киев оперативный"
Уроженец другой страны с украинским паспортом продемонстрировал ужасное неуважение к обществу и государственным органам власти Украины. Инцидент произошел 16 сентября на Теремках в Киеве.
Жители Киева увидели, как иностранцы устроили склад в грузовике на частной территории. На все замечания мужчины реагировали довольно агрессивно. Особенно выделялся один из нарушителей, который, как оказалось, имеет украинский паспорт.
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По словам жителей Теремков, "предприниматели" не имеют никаких разрешений на торговлю.
Полицейские не реагируют на жалобы
- Как отметили очевидцы, "бизнесмены" настолько обнаглели, что поставили свой грузовик на частную территорию. Убирать "подвижной состав" они отказались.
- Возмущенные этим действом люди обращались к участковому и в местный райотдел, однако полицейские на нарушения никак не отреагировали.
- Поэтому активисты пришли к "предпринимателям", чтобы заставить их хотя бы убрать грузовик. Впрочем, те устроили большой скандал.
Один из мужчин начал нецензурно ругаться относительно Государственной миграционной службы, которая дала иностранцам вид на жительство и паспорта.
Е*ал я всю миграционную службу! Всю! Своим х*ем клал на всю миграционную службу!
– прокричал один из нарушителей.
Смотрите видео со стихийным торговцем на Теремках в Киеве (осторожно, много нецензурных слов 18+):
Уже через несколько часов после этого инцидента в сети появилось видео с извинениями мужчины. Он отметил, что является гражданином Украины и уроженцем Азербайджана. Оскорбления же в адрес работников миграционной службы он объяснил тем, что "действовал безрассудно".
Смотрите видео с извинениями мужчины, который нагрубил прохожим и работникам ГМС: