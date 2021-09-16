Еб*л в рот всю миграционную службу: киевский предприниматель рассказал об отношении к властям

Уроженец другой страны с украинским паспортом продемонстрировал ужасное неуважение к обществу и государственным органам власти Украины. Инцидент произошел 16 сентября на Теремках в Киеве.

Жители Киева увидели, как иностранцы устроили склад в грузовике на частной территории. На все замечания мужчины реагировали довольно агрессивно. Особенно выделялся один из нарушителей, который, как оказалось, имеет украинский паспорт.

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По словам жителей Теремков, "предприниматели" не имеют никаких разрешений на торговлю.

Полицейские не реагируют на жалобы

Как отметили очевидцы, "бизнесмены" настолько обнаглели, что поставили свой грузовик на частную территорию. Убирать "подвижной состав" они отказались.

Возмущенные этим действом люди обращались к участковому и в местный райотдел, однако полицейские на нарушения никак не отреагировали.

Поэтому активисты пришли к "предпринимателям", чтобы заставить их хотя бы убрать грузовик. Впрочем, те устроили большой скандал.

Один из мужчин начал нецензурно ругаться относительно Государственной миграционной службы, которая дала иностранцам вид на жительство и паспорта.

Е*ал я всю миграционную службу! Всю! Своим х*ем клал на всю миграционную службу!

– прокричал один из нарушителей.

Смотрите видео со стихийным торговцем на Теремках в Киеве (осторожно, много нецензурных слов 18+):

Уже через несколько часов после этого инцидента в сети появилось видео с извинениями мужчины. Он отметил, что является гражданином Украины и уроженцем Азербайджана. Оскорбления же в адрес работников миграционной службы он объяснил тем, что "действовал безрассудно".

Смотрите видео с извинениями мужчины, который нагрубил прохожим и работникам ГМС: