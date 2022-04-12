Еще один "военный объект": журналист показал обстрелянный частный роддом под Киевом

Российские захватчики продолжают обстреливать гражданские объекты. В сети показали кадры того, как выглядит частный роддом под Киевом после пребывания там оккупантов.

Журналист Денис Казанский обнародовал очередное свидетельство военных преступлений россиян. Все их заявления об обстрелах якобы только военных объектов являются откровенным враньем.

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Оккупанты обстреляли роддом в Киевской области

Частный роддом "Адонис" под Киевом,

– подписал снимок Казанский.

Он добавил, что так армия России "бьет высокоточным оружием по военным объектам". Кроме того, кто-то за эти зверства еще получит награды и премии от российской власти.

Обстрелянный россиянами родильный под Киевом / Фото Дениса Казанского

Напомним, российские военные еще 13 марта расстреляли автомобиль с женщинами и детьми, пытавшимися эвакуироваться из Киевщины. Только теперь правоохранители обнаружили тела убитых.

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