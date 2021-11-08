Евробляха залетела в парковку: на Позняках в Киеве водитель вызвал серьезную аварию и скрылся

Достаточно масштабное ДТП произошло утром 8 ноября на перекрестке проспекта Григоренко и улицы Анны Ахматовой в Киеве. В результате аварии пострадали 4 машины.

По предварительным данным владелец евробляхи Audi спровоцировал серьезную аварию, проехав на красный свет. Легковушка на большой скорости столкнулась с минивэном Ford и улетела на территорию паркинга.

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Сразу после ДТП водитель "немца" скрылся с места происшествия.

Злоумышленника ищут полицейские



Audi врезалась в Mitsubishi, который влетел в Nissan / Фото dtp.kiev.ua

Правоохранители установили, что минивэн ехал на зеленый по проспекту Петра Григоренко, а Audi – несся на большой скорости по улице Ахматовой.

Проскочить владелец евробляхи не смог, поэтому и произошло масштабное ДТП. Машину отбросило в забор парковочной площадки.

"Немец" врезался в припаркованную Mitsubishi, которая в свою очередь столкнулась с Nissan.

Правоохранители пытаются установить личность предполагаемого виновника ДТП и найти его.



От первого столкновения Audi улетел в парковку / Фото dtp.kiev.ua

По словам водителя Ford, удар был мощным и мгновенным. У его машины сработали подушки безопасности, однако мужчина получил ссадины на лице.

Получил ли какие-либо травмы владелец Audi, неизвестно.

Смотрите видео с места серьезной аварии на Позняках в Киеве: