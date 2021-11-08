Евробляха залетела в парковку: на Позняках в Киеве водитель вызвал серьезную аварию и скрылся
Источник:dtp.kiev.ua
Достаточно масштабное ДТП произошло утром 8 ноября на перекрестке проспекта Григоренко и улицы Анны Ахматовой в Киеве. В результате аварии пострадали 4 машины.
По предварительным данным владелец евробляхи Audi спровоцировал серьезную аварию, проехав на красный свет. Легковушка на большой скорости столкнулась с минивэном Ford и улетела на территорию паркинга.
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Сразу после ДТП водитель "немца" скрылся с места происшествия.
Злоумышленника ищут полицейские
Audi врезалась в Mitsubishi, который влетел в Nissan / Фото dtp.kiev.ua
- Правоохранители установили, что минивэн ехал на зеленый по проспекту Петра Григоренко, а Audi – несся на большой скорости по улице Ахматовой.
- Проскочить владелец евробляхи не смог, поэтому и произошло масштабное ДТП. Машину отбросило в забор парковочной площадки.
- "Немец" врезался в припаркованную Mitsubishi, которая в свою очередь столкнулась с Nissan.
- Правоохранители пытаются установить личность предполагаемого виновника ДТП и найти его.
От первого столкновения Audi улетел в парковку / Фото dtp.kiev.ua
По словам водителя Ford, удар был мощным и мгновенным. У его машины сработали подушки безопасности, однако мужчина получил ссадины на лице.
Получил ли какие-либо травмы владелец Audi, неизвестно.
Смотрите видео с места серьезной аварии на Позняках в Киеве: