Ежи, баррикады и пустые улицы: как выглядит Киев в условиях войны – эксклюзивный репортаж

Сразу в нескольких местах возле Киева продолжаются ожесточенные бои с оккупантами. В самой столице на 6 марта все спокойно. Однако город уже готовится к очередному этапу борьбы.

На центральных улицах сердца страны уже готовы баррикады и стоят противотанковые ежи. А людей там практически нет. Как выглядит центр Киева во время войны – смотрите в эксклюзивном фоторепортаже 24 канала.

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Здесь недавно кипела жизнь

На Майдане Незалежности стоят сразу несколько баррикад. Их соорудили из бетонных блоков и мешков с песком. Перед ними есть по несколько противотанковых ежей. Также разбросаны маленькие железные конструкции, чтобы нельзя было проехать на автомобиле.



Баррикада на Майдане Незалежности / Фото 24 канала, Екатерина Гаценко



Мешки на баррикаде в центре Киева / Фото 24 канала, Екатерина Гаценко

Стоит один из противотанковых ежей и возле памятника Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбидь на Майдане. Вероятно, он там, чтобы не дать технике оккупантов сокрушить один из главных памятников страны.



Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбидь на майдане / Фото 24 канала, Екатерина Гаценко

В здании КГГА полностью заблокированы все передние окна и двери. Их заложили мешками с песком, которые могут остановить пули при обстреле врагами.



КГГА готова к обороне / Фото 24 канала, Екатерина Гаценко

Автомобилей в центре Киева сейчас почти не бывает. А вот если видны люди, то это преимущественно служащие или журналисты.



Пустая улица в самом центре Киева / Фото 24 канала, Екатерина Гаценко



Одиночные автомобили едут по центру столицы / Фото 24 канала, Екатерина Гаценко



Улица, где раньше кипела жизнь / Фото 24 канала, Екатерина Гаценко

Если оккупанты вздумают зайти в столицу, то не только пули наших защитников, но и стенописи дадут понять, что это украинский город. Ведь десятки муралов остались прежними.



Муралы символизируют борьбу украинцев / Фото 24 канала, Екатерина Гаценко



Одна из стенописей в центре Киева / Фото 24 канала, Екатерина Гаценко

Кафе, магазины и банки в центре Киева еще 10 дней назад были переполнены. Однако сейчас они все закрыты и ждут скорого возвращения мирной жизни в Украину.



Кафе в центре столицы 6 марта/ Фото 24 канала, Екатерина Гаценко



"ПриватБанк" возле Майдана / Фото 24 канала, Екатерина Гаценко

Также неизменными осталась Аллея Небесной Сотни. Однако сейчас цветы туда приносят реже, чем до полномасштабного вторжения России.



Здесь всегда будут цветы / Фото 24 канала, Екатерина Гаценко



Упоминание о дне, когда победа казалась недостижимой / Фото 24 канала, Екатерина Гаценко



Памятник, выглядящий символическим / Фото 24 канала, Екатерина Гаценко

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