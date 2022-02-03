Фонд госимущества выставил на аукцион огромные помещения киностудии имени Довженко

Помещение киностудии имени Довженко общей площадью 2 671 квадратный метр планируют отдать в аренду на 5 лет. Речь идет о двух павильонах из четырех, а также о других помещениях, расположенных на проспекте Победы.

Согласно официальному сообщению, Фонд госимущества предлагает в аренду павильоны киностудии, 5 гримерных комнат и специальные помещения для заготовки декораций. Все они требуют большого ремонта и вложения средств.

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Все помещения долгое время не отапливались, там нет ни пожарной, ни охранной сигнализации.

Стартовая цена – почти 600 тысяч за месяц

Павильон киностудии, который сдают в аренду / Фото Фонда госимущества

Стоимость аренды каждого квадратного метра помещений киностудии Довженко оценили почти в 217 гривен. Стартовая стоимость пользования помещениями – 581 тысяча 161 гривна в месяц. Кроме того, арендатору придется уплачивать 68 тысяч 729 гривен земельного налога.

Использовать помещения смогут не все желающие, а только предприниматели, которые проводят культурно-художественные мероприятия и заведения культуры.

Кроме того, в Фонде госимущества запретили передавать помещение в субаренду.

Аукцион должен пройти 14 февраля. Заявки на участие в торгах будут приниматься до 20:00 13 февраля.

Коридоры киностудии имени Довженко / Фото Фонда госимущества

Помещениями многие годы не пользовались

Гриммерная киностудии / Фото Фонда госимущества

Киностудию имени Довженко построили в Киеве еще в 1927 году. Здесь сняли большое количество известных фильмов – "Тени забытых предков", "За двумя зайцами" и "В бой идут одни "старики". После получения Украиной Независимости в павильонах снимали популярные телепередачи, однако в последние годы работа киностудии фактически полностью остановилась. Представители отрасли кино использовали помещения киностудии для съемок нескольких десятков фильмов, но они не стали известными. Большинство построек киностудии не использовали.