На фоне российской агрессии: в Киеве мужчины массово идут в военкоматы

22 февраля 2022 , 17:23
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Источник:

Magnolia TV

После решения кремлевского диктатора о признании "независимости" оккупированных Россией территорий Донбасса украинские мужчины сплотились и начали приходить в военкоматы. Тысячи патриотов выразили готовность взять в руки оружие и защищать Украину.

Видео с более сотней патриотически настроенных мужчин сняли возле Соломенского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Киеве 22 февраля. Киевляне утверждают, что подобную картину можно было наблюдать возле каждого военкомата.

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С желанием оставить свои контакты и сверить данные, которые уже есть у военных комиссаров.

Люди с боевым опытом и без него

Украинцы, готовые защитить свое государство от российских оккупантов, начали приходить к военкоматам утром 22 февраля. Большинство патриотов – среднего возраста, но среди потенциальных военных и молодые ребята, которым болит судьба Украины. Среди присутствующих – как люди с боевым опытом, так и те, кто еще не участвовал в военных действиях.

По словам очередного Соломенского военкомата, подобная толпа наблюдается не впервые – в 2014 году, когда Россия захватывала Крым, добровольцы также шли в центры комплектования.

Смотрите видео возле Соломенского военкомата в Киеве:

Признание Россией террористических анклавов: главное

  • 21 февраля кремлевский диктатор объявил о признании псевдореспублик боевиков на временно оккупированных территориях Украины. После этого он подписал соответствующие "договоры", которые, конечно, не имеют никакой юридической силы.
  • Сразу после оглашения этого решения Путин отдал приказ ввести российские войска на оккупированные территории Донбасса для якобы "поддержки мира".
  • Решения Путина поддержали сирийский диктатор Башар Асад, хуситы в Йемене, Куба, Венесуэла, Никарагуа, а также непризнанные республики на оккупированной территории Грузии.
  • Все цивилизованные страны мира решительно раскритиковали действия Москвы. Великобритания ввела санкции против нескольких российских бизнесменов и двух банков, Германия остановила сертификацию "Северного потока-2". Санкции обещают также США и ЕС.
Автор: Олексій Чибісов