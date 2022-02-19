На фоне угрозы в Киеве не фиксируют массового выезда граждан

На всех выездах и въездах в столицу установили камеры наблюдения. Согласно их данным, за последние 3 дня количество людей, которое покинула Киев, не выросло.

Об этом сообщил 18 февраля руководитель цифровой трансформации Киева Петр Оленич. Он отметил, что количество выездов за последние 3 суток составляет 715 тысяч.

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Сколько камер есть

Оленич отметил, что за такой же период на прошлой неделе выездов было 705 тысяч. Что касается заездов, то ситуация зеркальная.

Никакого массового выезда из столицы не зафиксировано, колебания в пределах нормы. Кто-то скажет, что данные не до конца релевантны, но эти данные удалось получить, благодаря тому что все выезды и въезды в Киев закрыты системой видеонаблюдения,

– написал Оленич.

В целом на выездах и въездах в столицу есть 256 камер.

Кому могут запретить выезжать из Украины

Ряд депутатов и олигархов покинули Украину на фоне российской угрозы. Поэтому правительство подготовило специальный законопроект, который предусматривает запрет на выезд из государства. Речь идет об определенных категориях граждан:

министрах;

главах областных и районных советов;

государственных служащих категории "А";

руководителях центральных органов исполнительной власти, в частности тех, которые имеют специальный статус;

работниках Национального депозитария;

руководителях предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;

руководителях учреждений, осуществляющих деятельность, связанную с обеспечением безопасности и устойчивости критической инфраструктуры.

Текст публикации фейсбук-страницы Петра Оленича

Аналитика гасит панику. Количество выездов из Киева за последние три дня – 715 000. За аналогичный период на прошлой неделе – 705 000, по заездам ситуация зеркальная.

Никакого массового выезда из столицы не зафиксировано, колебания в пределах нормы. Кто-то скажет, что данные не до конца релевантны, но.

Эти данные удалось получить, благодаря тому что все выезды и въезды в Киев закрыты системой видеонаблюдения. 256. Столько камер установлено по транспортному периметру города. В первую очередь – это наша с вами безопасность, что является приоритетом для Виталия Кличко.