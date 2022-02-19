Про це повідомив 18 лютого Керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич. Він зазначив, що кількість виїздів за останні 3 доби становить 715 тисяч.

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Скільки камер є

Оленич зазначив, що за такий самий період минулого тижня виїздів було 705 тисяч. Щодо заїздів, то ситуація дзеркальна.

Ніякого масового виїзду зі столиці не зафіксовано, коливання в межах норми. Хтось скаже, що дані не до кінця релевантні, але ці дані вдалось отримати, завдяки тому що всі виїзди та в'їзди до Києва закриті системою відеоспостереження,

– написав Оленич.

Загалом на в'їздах та виїздах до столиці є 256 камер.

Кому можуть заборонити виїжджати з України

Низка депутатів та олігархів покинули Україну на тлі російської загрози. Через це уряд підготував спеціальний законопроєкт, що передбачатиме заборону на виїзд з держави. Мовиться про певні категорії громадян:

міністрів;

голів обласних та районних рад;

державних службовців категорії "А";

керівників центральних органів виконавчої влади, зокрема тих, які мають спеціальний статус;

працівників Національного депозитарію;

керівників підприємств, установ та організацій, які мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави;

керівників установ, які провадять діяльність, пов'язану із забезпеченням безпеки та стійкості критичної інфраструктури.

Текст публікації фейсбук-сторінки Петра Оленича

Аналітика гасить паніку. Кількість виїздів з Києва за останні три дні – 715 000. За аналогічний період минулого тижня – 705 000, по заїздах ситуація дзеркальна.

Ніякого масового виїзду зі столиці не зафіксовано, коливання в межах норми. Хтось скаже, що дані не до кінця релевантні, але.

Ці дані вдалось отримати, завдяки тому що всі виїзди та в'їзди до Києва закриті системою відеоспостереження. 256. Стільки камер встановлено по транспортному периметру міста. У першу чергу — це наша з вами безпека, що є пріоритетом для Віталія Кличка.