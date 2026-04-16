Реальность войны вместо эстетики: в Киеве пара устроила фотосессию на фоне дыма от обстрела
- Пара в столице провела фотосессию на фоне дыма от обстрелов во время российской атаки 16 апреля.
- Фотографии отражают нынешнюю военную "эстетику".
Российская атака 16 апреля превратила пейзажи утреннего Киева на кадры из апокалиптического фильма из-за столбов черного дыма, вызванных ударами врага. Пара в этот день планировала романтическую фотосессию на рассвете, зато фотографии подчеркнули военную реальность.
Фотографиями, сделанными после вражеской атаки, поделились на странице ph.dariazatochna.
К теме Погиб в собственной постели: семья 11-летнего мальчика рассказала о трагической ночи обстрела Киева
Какими получились кадры со съемки на фоне дыма от взрывов?
Фотограф Дарья Заточная рассказала, что в этот день она ехала создавать эстетические фото и видео среди тишины рассвета для пары и их любимца, но утро оказалось другим – страна-агрессор внесла свои коррективы.
В нем больше звуков, чем тишины. Больше напряжения, чем спокойствия. И больше правды, чем какой-либо эстетики. Наша реальность. Такая, как она есть,
– написала она.
На снятых кадрах видны масштабы последствий обстрела столицы
Вражеские войска массированно атаковали Украину дронами и ракетами. В течение суток с 15 по 16 апреля россияне выпустили по Украине 703 воздушные цели, в частности, 19 баллистических ракет типа "Искандер-М"/С-400, 20 крылатых ракет Х-101 и 5 ракет "Искандер-К".
Во время этой атаки Россия применила обновленную тактику: удары продолжались более суток и состояли из двух волн с использованием различных типов вооружения. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что такая схема направлена на усложнение работы противовоздушной обороны и повышение эффективности ударов.
Какие последствия обстрела Украины 16 апреля?
Последствия фиксировали в столице, в Днепре, в Одессе, в Запорожье и в других городах. Только в Киеве оккупанты унесли жизни 4 человек, в том числе одного ребенка. Количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 62 человек. Наибольшие разрушения понесли Подольский и Оболонский районы Киева. Всего в столице повреждены 17 многоэтажек, 10 частных домов, а также отель, офисный центр, автосалон, АЗС и торгово-развлекательный центр.
В Одессе ракетный удар убил 8 человек, еще 26 получили ранения. В городе повреждены жилые дома, общежития, инфраструктура, возникли пожары.
Россияне продолжили бить по Украине и в течение дня. Так, в Запорожье в результате обстрела погиб мужчина, еще пять человек пострадали, среди них двухлетний ребенок. В городе поврежден молитвенный дом, магазин, жилые постройки, заборы и автомобили, также спасатели ликвидировали возгорание машины.