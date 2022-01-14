ГБР объявило подозрения взяточникам, которые собрали 21 тысячу долларов с раненых воинов ВСУ

Государственное бюро расследований объявило 10 января о подозрениях организатору коррупционной схемы и его сообщникам, которые требовали взятки с раненых на Донбассе воинов ВСУ.

За денежное вознаграждение злоумышленники обещали оформить группу инвалидности, а также подтвердить связь ранения с несением службы в зоне боевых действий. Деятельность группировки разоблачили еще в июле 2021 года.

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Организатором преступной группы был председатель межрайонной Броварской медико-социальной экспертной комиссии. Кроме того, у него были "помощника" – это экс-начальник медицинской службы воинской части, которого уволили за взяточничество, и гражданское лицо. По информации пресс-службы Киевской городской прокуратуры, речь идет о водителе упомянутого чиновника.

Участники схемы требовали от военнослужащих от 3000 до 5000 долларов США за прохождение процедуры установления им группы инвалидности, в частности быстрое и беспрепятственное получение необходимой медицинской документации, заключений военной врачебно-консультационной комиссии и дальнейшего прохождения межрайонной медико-социальной экспертной комиссии,

– рассказали в прокуратуре.

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Всего взяточники успели собрать с Героев 21 тысячу долларов. Теперь им грозит заключение на 10 лет и конфискация имущества.

Вскоре причастные к сделке предстанут перед судом за получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя и третьих лиц, совершенное организованной преступной группой.

По данным ГБР, в ближайшее время обвинительный акт в отношении взяточников направят в суд.

Взяточникам, которые требовали деньги с раненых воинов, объявили подозрения / Фото ГБР, Киевской городской прокуратуры

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Текст публикации Киевской городской прокуратуры:

По процессуальному руководству Киевской городской прокуратуры завершено досудебное расследование в отношении группы лиц, возглавляемых председателем одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий, которые организовали коррупционную схему вымогательства неправомерной выгоды с ветеранов Антитеррористической операции и Операции Объединенных сил за назначение группы инвалидности (часть 3 статьи 28, часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).

В состав группы, кроме председателя межрайонной медико-социальной экспертной комиссии, входили бывший работник медслужбы воинской части, ранее уволен за взяточничество, и его водитель.

Согласно материалам следствия, указанные лица, организовавшись в устойчивое объединение для совершения уголовных правонарушений, связанных с вымогательством и получением неправомерной выгоды, организовали преступную схему противоправного обогащения путем получения неправомерной выгоды от бывших военнослужащих, участников Антитеррористической операции и Операции Объединенных сил.

Участники схемы требовали от военнослужащих от 3000 до 5000 долларов США за прохождение процедуры установления им группы инвалидности, в частности быстрое и беспрепятственное получение необходимой медицинской документации, заключений военной врачебно-консультационной комиссии и дальнейшего прохождения межрайонной медико-социальной экспертной комиссии.

Следствие задокументировало получение указанными лицами неправомерной выгоды от граждан на общую сумму 21 тысячу долларов США.

По результатам расследования добыты доказательства совершения участниками схемы противоправных действий в составе организованной группы. В связи с этим фигурантам уголовного производства, в том числе организатору схемы, сообщили о новом подозрении по факту получения неправомерной выгоды, совмещенном с вымогательством, в составе организованной группы.

В настоящее время указанным лицам объявили о завершении следствия и открыли материалы уголовного производства для ознакомления.