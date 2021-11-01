ГБР подозревает патрульного Киевской области в совершении смертельного ДТП выпившим: видео

На Киевщине патрульный полицейский в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП. В результате аварии его 19-летний пассажир получил тяжелые травмы, от которых на следующий день скончался в больнице.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 28 октября в Белой Церкви.

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Ехал пьяным и устроил ДТП

Правоохранитель ночью завозил домой товарища, с которым они вместе отдыхали. Превысив скорость, патрульный не справился с управлением и врезался в бетонный столб.

В результате ДТП его 19-летний пассажир получил серьезные телесные повреждения и был госпитализирован в Белоцерковскую городскую больницу, где на следующий день скончался.

Следователи сообщили о подозрении полицейскому батальона патрульной полиции города Белая Церковь Киевской области, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие,

– сообщили в теруправлении ГБР Киева.

Правоохранитель подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта в состоянии опьянения, повлекшем смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения – в виде содержания под стражей.

Момент страшного ДТП: видео