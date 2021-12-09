Где встретить эльфа в Киеве и покататься со снеговиком: путеводитель по новогодней локации

С детства в каждом из нас зимой просыпается ожидание чудес и сказки, надежда, что Новый год таки осуществит сокровенные мечты. А еще больше поверить в эту магию Рождества можно, оказавшись там, где чудеса бушуют в воздухе.

Именно таким уголком уже несколько лет подряд для киевлян и гостей столицы остается "Зимняя страна" на ВДНХ. Здесь можно окунуться в невероятную атмосферу, будто сошедшую со страниц зачитанных книг.

Интересно Уголок чуда и детства: на ВДНХ показали, чем будут удивлять киевлян на Новый год

В этом году организаторы обещают, что праздник будет более потрясающим и незабываемым – все будет по-новому.



Официально "Зимняя страна" откроется 11 декабря / Фото Валентины Полищук, 24 канал



В память о семейном Рождестве можно будет приобрести милые подарки / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Чем удивят впервые

Официальное открытие "Зимней страны" состоится 11 декабря, впрочем, некоторые игры сказочного уголка желающие могут посетить уже. Одной из главных изюминок фестиваля станет самый большой в Европе каток, площадь которого составляет 2,5 тысячи квадратных метров.

Его особенностью, кроме размера, станет и уникальная конфигурация – гости смогут почувствовать себя настоящими звездами фигурного катания на ледовой дорожке, которая идет вокруг фонтана. Стоить такое удовольствие будет от 180 гривен.

Кроме того, тем, кто чувствует себя новичками на льду, можно будет нанять помощника или даже пройти отдельный мастер-класс с инструктором. Также конькобежцев будут развлекать великаны-снеговики, которые уже стали символами "Зимней страны".



В Киеве откроют самый большой в Европе каток / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Еще одна новация нынешней "Зимней страны" – атмосферный проект "Флуфиландия". Так, с 22 декабря посетители смогут познакомиться с милыми пушистыми великанами Флуфами. Героев для этого фантастического парка создавали украинские мастера. По легенде, мохнатые белые чудовища прилетели на праздник из другой галактики. Цены на билеты сюда стартуют от 175 гривен.

На ВДНХ также будут работать фуд-корты и рестораны, где можно будет перекусить, согреться горячим глинтвейном или грогом, или пообедать в уютной атмосфере с друзьями или семьей.

ВДНХ удивит посетителей новыми локациями "Зимней Страны" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Не менее приятным сюрпризом для всех, кто на праздники ищет незабываемых впечатлений, станет зимняя оранжерея. Она заработает как раз в Сочельник католического Рождества – 24 декабря. Заплатив всего 80 гривен за вход, люди окунутся в волшебную атмосферу – среди огней и рождественского антуража они смогут выпить горячий коктейль с пряностями или же провести незабываемую фотосессию.

Интересным открытием для тех, кто посетит "зимнюю страну", станет и уникальное "Антигравити-шоу". К его созданию присоединились такие известные постановщики как Константин Томильченко и Александр Братковский. Главной приманкой действа станет то, что зрители смогут оказаться на месте актеров и с головой окунуться в водоворот событий, происходящих на сцене.



Территория ВДНХ окунулась в зимнюю сказку / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Праздничные локации для уюта украсили теплыми рождественскими огнями / Фото Валентины Полищук, 24 канал

А "десертом" посещения обновленной "Зимней страны" должен стать визит в музей Нового года. Там подробно расскажут об эволюции зимних праздников, их главного атрибута – елки и украшений к ней.

В частности, самые любознательные смогут воочию увидеть самые дорогие новогодние экспонаты мира, раритетные семейные реликвии и прикоснуться к особым традициям. Билет в этот таинственный мир будет стоить 70 гривен.

Все гости "Зимней страны" окунутся в настоящую сказку / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Увидеть сказку изнутри

Главной идеей "Зимней страны" является создание сказки для взрослых и детей. Не удивительно, что она будет царить там в каждом уголке.

Уже на входе в павильон гостей будет встречать особенное действо – мюзикл и сказочный парад фей-бабочек, эльфов, снеговиков и других жителей страны чудес. Насладиться спектаклем свободно смогут все желающие с 31 декабря по 9 января.



Организаторы стремились, чтобы праздник чувствовали и взрослые, и дети / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Не менее захватывающим станет посещение резиденции Санты (билет обойдется в 290 гривен) и на Рождественской Фабрике Грез (от 240 гривен). Там дети и взрослые смогут написать настоящего письма Санте, пообщаться с эльфами-помощниками, окунуться в мир их легенд и даже купить волшебную игрушку для своей семейной елки.

Незабываемым подарком для малышей и взрослых станет также катание на венецианской карусели, Северном экспрессе, 16-метровом колесе обозрения и других аттракционах тематического луна-парка. Кому-то эта локация принесет по-настоящему детскую радость, а кому-то станет местом самого романтичного свидания. Стоимость этих развлечений будет варьироваться в пределах 55 – 100 гривен (для детей – дешевле).



Катание на венецианской карусели – отличная идея для романтического свидания / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Советуем прочитать На Софийской площади почти собрали главную елку страны: фото пушистой красавицы

На праздники "Зимняя страна" откроет двери на 20 локациях / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Экстремальное Рождество

Обязательно найдут что-то интересное для себя и те, кто привык к активному отдыху, а порой и такое, что перехватывает дыхание.

Например, гости смогут вовсю ощутить настроение настоящей зимы на "Безумных горках", вход на которые стоит от 35 гривен. Организаторы продумали все до деталей, а потому создали их большими для взрослых (60 метров) и меньше для деток от 3 лет (30 метров).

Чтобы добавить локации атмосферности, а подъем на горку не был скучным и утомительным, там соорудили яркий световой тоннель, который одновременно станет неповторимой фотозоной.

Еще более привередливым посетителям предложат пощекотать себе нервы в Sky Park-комплексе веревочных трасс и скалодрома. Обойдется такое развлечение от 60 гривен с человека. Аттракцион организован как своеобразный квест. Поэтому за его прохождение более настойчивых вознаградят полетом на троллеи, спуском на SkyLine или же свободным падением на устройстве QuickJump.



На зимней ярмарке можно будет полакомиться разными вкусностями / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Всего для посетителей откроют 20 локаций и ярмарку, где можно будет приобрести самые разнообразные подарки и сувениры.

К теме Праздничный парад, каток и музей: в Киеве открывается фестиваль "Зимняя страна на ВДНХ"

В "Зимней стране" можно посетить резиденцию Санты и Рождественскую Фабрику Грез с эльфами / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Рай для "почемучек"

Особое удовольствие дети и их родители получат от различных локаций, посвященных науке и изучению природы. В частности, перед посетителями откроют двери:

Галерея стальных фигур (билет стоит от 180 гривен) – технологическая выставка, где из металла воссоздали любимых кино - и мультгероев всех поколений: Дарта Вейдера, Терминатора, Трансформеров, Посипак.



Трон из сериала "Игра престолов" на новогодней локации в Киеве / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Планетарий Teleport 360 (от 150 гривен) – уникальная локация, где можно устроить семейный просмотр фильма о космосе в формате 360 градусов и 3D.

(от 150 гривен) – уникальная локация, где можно устроить семейный просмотр фильма о космосе в формате 360 градусов и 3D. Планета динозавров (от 170 гривен) – здесь можно окунуться в атмосферу известного фильма "Парк Юрского периода", посмотреть на 55 движущихся великанов, которые когда-то населяли нашу планету, и даже покататься на монстре тирексе.

(от 170 гривен) – здесь можно окунуться в атмосферу известного фильма "Парк Юрского периода", посмотреть на 55 движущихся великанов, которые когда-то населяли нашу планету, и даже покататься на монстре тирексе. "Живые драконы" (от 200 гривен) – прогулка по удивительному лесу с живыми деревьями, среди которых поселились 24 крылатых чудовища, запомнится каждому, независимо от возраста.

(от 200 гривен) – прогулка по удивительному лесу с живыми деревьями, среди которых поселились 24 крылатых чудовища, запомнится каждому, независимо от возраста. Музей науки (от 128 гривен) – здесь маленьким будущим ученым в прямом смысле можно прикоснуться к науке. Например, подержать в руках модель органов человека, слетать в космос, покататься на велосипеде с квадратными колесами и тому подобное.

(от 128 гривен) – здесь маленьким будущим ученым в прямом смысле можно прикоснуться к науке. Например, подержать в руках модель органов человека, слетать в космос, покататься на велосипеде с квадратными колесами и тому подобное. Планета бабочек (от 130 гривен) и Animal Park (от 115 грн) – здесь юные любители природы смогут увидеть тропических бабочек, птиц, рыб, а также познакомиться с милыми лемурами, альпаками, ламами и козами.



Желающие смогут приобрести на территории подарки и сувениры / Фото Валентины Полищук, 24 канал

На ВДНХ откроют самый большой каток в Европе и Галерею стальных фигур / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Праздник никогда не бывает несвоевременным

Генеральный директор ВДНХ Евгений Мушкин заверил, что организаторы приложили все усилия, чтобы празднование в зимнем городке было безопасным для посетителей во времена пандемии. Именно поэтому большая часть развлекательной программы будет происходить под открытым небом.

В этом году "Зимняя страна" отличается от той, что мы делали раньше. Потому что мы делаем сказку так, как ее видим. Мы считаем, что это очень нужно сегодня. Потому что трудные времена, есть о чем беспокоиться. И нужно время на качественный досуг,

– сказал Мушкин.

Он добавил, что несмотря на все невзгоды, праздники в кругу родных в месте, где происходят чудеса, – это лучшее, о чем можно мечтать.

В галерее стальных фигур можно найти любимых героев кино и мультфильмов / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Гендиректор ВДНХ рассказал о формате празднований в "Зимней стране": видео