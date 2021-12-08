Организаторы продумали все так, чтобы на праздничных локациях было интересно и детям, и взрослым. Там можно будет покататься на катке, встретить любимых сказочных героев – от эльфов и фей до снеговиков, посетить уютные рестораны, музей Нового года, резиденцию Санты и тому подобное.

Интересно Праздничный парад, каток и музей: в Киеве открывается фестиваль "Зимняя страна на ВДНХ"



На ВДНХ можно будет посетить музей Нового года / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Посетителям праздничного городка покажут елочные украшения в винтажном стиле / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Сказочную атмосферу будут создавать цветные домики ярмарки / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Увлекательные декорации на ВДНХ завораживают и взрослых, и детей / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Окунуться в фантастическую среду "Зимней страны" посетители смогут с 11 декабря / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Развлекать гостей зимнего городка будут рождественские эльфы / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Яркая елка на одной из праздничных локаций ВДНХ / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Любители экстремальных развлечений смогут покататься на катке со снеговиками / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Яркие карусели станут не только развлечением для детей, но и замечательной фотозоной / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Праздничную атмосферу в городке Санты создают мельчайшие детали / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Праздник приближается

Тем временем на Софийской площади почти завершили монтировать главную елку страны. Вечером 8 декабря коммунальщики уже заканчивали цеплять нижние ветки ключевого атрибута новогодне-рождественских праздников. Впереди их ждет декорирование самого дерева и площади в целом.