Організатори продумали усе так, аби на святкових локаціях було цікаво і дітям, і дорослим. Там можна буде покататися на ковзанці, зустріти улюблених казкових героїв – від ельфів та фей до сніговиків, відвідати затишні ресторани, музей Нового року, резиденцію Санти тощо.

Цікаво Святковий парад, ковзанка та музей: у Києві відкривається фестиваль "Зимова країна на ВДНГ"

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На ВДНГ можна буде відвідати музей Нового року / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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Відвідувачам святкового містечка покажуть ялинкові прикраси у вінтажному стилі / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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Казкову атмосферу створюватимуть кольорові будиночки ярмарку / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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Захопливі декорації на ВДНГ зачаровують і дорослих, і дітей / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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Поринути у фантастичне середовище "Зимової країни" відвідувачі зможуть з 11 грудня / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

ВДНГ, Зимова країна, фестиваль, Київ
Розважати гостей зимового містечка будуть різдвяні ельфи / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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Яскрава ялинка на одній зі святкових локацій ВДНГ / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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Поціновувачі екстремальних розваг зможуть покататися на ковзанці зі сніговиками / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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Яскраві каруселі стануть не тільки розвагою для дітей, але й чудовою фотозоною / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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Святкову атмосферу в містечку Санти створюють найдрібніші деталі / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Свято наближається

Тим часом на Софійській площі майже завершили монтувати головну ялинку країни. Ввечері 8 грудня комунальники вже закінчували чіпляти нижні гілки ключового атрибуту новорічно-різдвяних свят. Попереду їх чекає декорування самого дерева та площі загалом.