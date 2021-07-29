В Голосеево в ДТП попали 2 коровы: животные погибли

29 июля 2021 , 22:39
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Источник:

Телеграм-канал KIEVMAP

В Киеве на улице Академика Заболотного в Голосеевском районе погибли 2 коровы. Они выпали из прицепа, где их перевозили.

Бедные животные выпали на дорогу и вероятно получили серьезные травмы. Обе коровы погибли.

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Детали

У прицепа машины отвалилось колесо. Водитель автомобиля Volvo, который перевозил скот, не пострадал. Видео последствий инцидента выложили в соцсеть.

На водителя патрульные составили протоколы за нарушение правил дорожного движения, которое привело к ДТП.

В Голосеево в ДТП попали 2 коровы: видео 18+

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Автор: Ярослав Голобородько