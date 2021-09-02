Горе-водитель должен все компенсировать, – Виталий Кличко о развалившемся фонтане в центре Киева

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на уничтожение фонтана на Арсенальной площади. Он сказал, что водитель грузовика должен компенсировать убытки, которые нанес. Также он рассказал, как произошла ситуация. Оказалось, что водитель должен был остановиться не так близко, но решил по-другому.

Водитель грузовика привез бутилированную воду в одно из учреждений. Он должен был остановиться возле ворот и занести ее, но решил подъехать ближе. Как следствие, наехал на фонтан и повредил его. Случилось это утром 2 сентября.

Интересно Грузовик провалился в новый фонтан в центре Киева, который открыли только день назад

Только вчера вечером открыли

Мэр Киева говорит, что обновленную Арсенальную площадь открыли 1 сентября вечером, а уже на следующий день повредили фонтан. Сейчас Виталий Кличко говорит, что уничтожено покрытие. Работники проверяют состояние форсунок.

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