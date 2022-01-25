Горилла Тони из Киевского зоопарка разорвал именной плед, подаренный немцами: забавное видео
Источник:инстаграм Киевского зоопарка
Самец горилы Тони, разорвал новенький плед, который ему только недавно прислали на праздники из Германии. Забавное видео было обнародовано в сети 25 января.
На кадрах из вольера видно, как животное играет тем, что осталось от подарка. Тони натягивает тряпки на голову и недовольно подкидывает его лапами.
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Подарок не оценил
Любимец киевлян живет в зоопарке уже 47 лет и по праву считается старейшиной. Когда-то еще маленьким в украинскую столицу его привезли из немецкого Нюрнберга.
Поэтому на зимние праздники с исторической родины гориллы ему прислали целый пакет подарков. Среди них были разнообразные вкусности, а также теплый плед со специальным карманчиком для еды и вышитым именем обезьяны.
Однако, несмотря на все старания бывших земляков, Тони не оценил такого внимания и уничтожил свой особый презент.
Поклонники животного в комментариях под сообщением предположили, что такое недовольство самец мог демонстриовать из-за одиночества и стремления найти себе подругу.
Горилла Тони из Киевского зоопарка разорвал новый подаренный плед из Германии: видео