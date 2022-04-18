Гостомель, Ирпень, Мощун, – глава Киевской ЦА назвал ключевые города, которые были оборонными

В операции по захвату Киева в начале войны участвовали силы специального назначения России. Ключевую роль в обороне столицы сыграли Гостомель, Мощун, Макаров и Ирпень. Они не дали врагу продвинуться вперед.

Об этом рассказал глава Киевской городской гражданской администрации Николай Жирнов. Он отметил, что враг хотел быстро захватить аэродромы и основные центры принятия решения в государстве.

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Силы обороны вовремя отреагировали, – Жирнов

Планировал посеять панику среди населения и таким образом создать условия для продвижения сухопутной группировки и завладения Киевом. Но благодаря своевременному реагированию сил обороны, профессиональным действиям наших военных, эти силы нейтрализовали, а некоторые были уничтожены и захвачены в плен,

– отметил глава КГВА.

Для наступления на Киев россияне выбрали кратчайший путь – через Беларусь. Быстрое передвижение должны были обеспечить действия ССО России. Однако этому удалось помешать благодаря профессиональным действиям военных, хорошо знавших местность.

Помогало защитникам и местное население

Помогало защитникам и активное местное население Гостомеля, Ирпеня, Бучи. По словам Жирнова, ключевыми городами, взявшими на себя роль оборонных, были Гостомель, Ирпень, Макаров и Мощун.

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