С правильной организацией была бы классная реклама Украины, – Гостуризм о съемке Red Bull
Источник:фейсбук Марьяны Олексив
В Государственном агентстве развития туризма отреагировали на дрифт машин Red Bull на Софийской площади в Киеве. Там пояснили, что к такой ситуации могли привести сложности в получении разрешений.
Председатель Гостуризма Марьяна Олексив назвала инцидент "показательным и хайповим". Она призвала разобраться в нем рационально – без лишних эмоций.
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Получить разрешение на съемки очень сложно
Олексив рассказала, что имела опыт с получением разрешений в Киеве на проведение мероприятий в 2000-х.
Если это и дальше так продолжается, то, к сожалению, провести мероприятия, которые выбиваются из традиционного формата "концерт-ярмарка" будет очень сложно. Из-за неурегулированности этих вопросов органы власти и местного самоуправления перебрасывают ответственность друг на друга,
– пояснила чиновница.
Она подчеркнула важность решения вопроса о цивилизованной организации акций в историческом центре.
Олексив добавила, что компания должна уведомить всех местных жителей о проведении акции – развесить объявления и т. д.
"Могла бы быть вирусная реклама", – председатель Гостуризма
Чиновница отметила, что нужно создавать качественные рекламные материалы о нашей стране. Если бы Red Bull правильно все организовал, то ролик мог бы стать "классной вирусной рекламой Украины и Киева".
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Если снять видео этой площади просто, то оно будет интересно небольшому кругу людей. А вирусный контент привлечет к ней внимание, и мир сможет узнать, что есть такая площадь в Украине,
– рассказала Олексив.
Она отметила, что в Праге и Париже компаниям удалось договариваться о съемках в исторических местах и результат был впечатляющий.
Олексив добавила, что Гостуризм готов инициировать разговор с организаторами и властями о проведении мероприятий в исторических местах.
Текст публикации Марьяны Олексив:
Что касается вчерашней съемки Red Bull на Софийской площади. Кейс очень показательный и хайповый. Попробуем отбросить эмоции и разобрать его рационально. По моему мнению, рассматривать его надо в трех плоскостях:
- Процессуально-юридическая,
- коммуникационная,
- рекламная.
Во-первых, любая компания и любое агентство, организуя любые съемки, особенно в историческом центре города, должны четко придерживаться всех необходимых процедур, продумать и минимизировать все риски, особенно касающиеся возможного ущерба среде.
В то же время я имела опыт с получением разрешений в Киеве на проведение мероприятий в 2000-х. Знаю, как эта процедура происходила, если это и дальше так продолжается, то, к сожалению, провести съемки или мероприятия, которые выбиваются из традиционного формата "концерт-ярмарка" будет очень сложно. Через определенную неурегулированность этих вопросов органы власти и местного самоуправления перебрасывают ответственность друг на друга. В итоге, из-за отсутствия прозрачных механизмов, компании обращаются к услугам посредников, которые могут гарантировать "решение" проблемы, но по факту – нет.
То есть, безотносительно вчерашнего "ивента", существует глобальная проблема цивилизованной организации акций и мероприятий в историческом центре, которую нужно решать комплексно и прозрачно.
Во-вторых, компания и ее подрядчики в этом случае должны были прокоммуницировать со всеми стейкхолдерами, в частности общественностью и особенно с жителями ближайших домов об этой акции. Объявление в подъездах с просьбой отнестись с пониманием к такой съемке точно бы помогло!
В-третьих, качественные рекламные материалы о наших городах и стране нужно снимать. В этом случае, если правильно все сделали, это могла бы быть классная вирусная реклама Украины и Киева. Если снять видео этой площади просто – оно будет интересно небольшому кругу людей. А вирусный контент привлечет к ней внимание, и мир сможет узнать, что есть такая площадь в Украине.
Для того, чтобы компании могли прозрачно организовать съемки надо садиться с организаторами, властью и культурными институтами и обсуждать это, а потом публично озвучивать приемлемый для всех алгоритм. Если учитывая историческое наследие где-то нельзя делать определенные вещи – об этих зонах должны все знать.
Коротко о съемках Red Bull
- Утром 10 августа на Софийской площади 2 автомобиля устроили дриф-шоу для рекламы Red-Bull. В съемках принимала участие певица Alyona Alyona.
- На покрытии остались сильные следы от резины. В Киевской прокуратуре отметили, что машины нанесли ущерб на 50 тысяч.
- В полиции возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.