В громкое дело с "татуированной" свиньей вмешалась полиция

Правоохранители отреагировали на жалобы зоозащитников относительно тату-салона Tattoo Lamarch Studio, который ради рекламы якобы собирался набить "купола" на спине свиньи.

Полицейские пообещали, что тщательно будут расследовать дело и привлекут тату-мастеров к ответственности, если их вину докажут.

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Киевская тату-студия попала в скандал из-за издевательств над свиньей / Фото подразделения взаимодействия патрульной полиции с общественностью

Что грозит хайпожерам

В полиции Киева рассказали, что сразу выехали на проверку в упомянутый салон, как только получили сообщение о жестоком обращении с животным.

Информацию об инциденте уже внесли в Единый реестр досудебных расследований. Причастным к издевательствам над свиньей грозит ограничение свободы на 1 – 3 года или лишение свободы на 2 – 3 года с конфискацией животного.

Сотрудники тату-салона щеголяли фото со свиньей в соцсетях / Фото подразделения взаимодействия патрульной полиции с общественностью

Тату-мастера якобы планировали набить на спине животного "купола" / Фото подразделения взаимодействия патрульной полиции с общественностью

Что считается жестоким обращением с животными

Согласно статье 299 Уголовного кодекса Украины, под такую категорию подпадает:

пропаганда, публичные призывы к совершению действий, имеющих признаки жестокого обращения с животными;

распространение материалов с призывами к совершению таких действий, с целью создания изображений, произведений, кино-, видео-, аудиопродукции;

сбыт или распространение такой продукции с целью пропаганды жестокого обращения с животными.

Все ради хайпа

Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, – это заключение на 5 – 8 лет с конфискацией животного.

Зоозащитники выяснили, что коллектив тату-салона якобы не делал свинье ни одного тату, а лишь инсценировал это ради скандальных кадров. Животное им в студию доставил ее владелец, а затем забрал обратно.

Текст публикации подразделения взаимодействия патрульной полиции с общественностью:

Границу между хайпом и Уголовным кодексом на днях искала команда одного из столичных тату-салонов. По закону, мы отреагировали на заявление о возможном жестоком обращении с животным. Впереди – расследование, которое установит все обстоятельства и выяснит, виновны ли сотрудники салона в нарушении законодательства.