В громкое дело с "татуированной" свиньей вмешалась полиция
Правоохранители отреагировали на жалобы зоозащитников относительно тату-салона Tattoo Lamarch Studio, который ради рекламы якобы собирался набить "купола" на спине свиньи.
Полицейские пообещали, что тщательно будут расследовать дело и привлекут тату-мастеров к ответственности, если их вину докажут.
К теме Киевская тату-студия решила хайпануть и якобы набила большое тату на спине живой свиньи
Киевская тату-студия попала в скандал из-за издевательств над свиньей / Фото подразделения взаимодействия патрульной полиции с общественностью
Что грозит хайпожерам
В полиции Киева рассказали, что сразу выехали на проверку в упомянутый салон, как только получили сообщение о жестоком обращении с животным.
Информацию об инциденте уже внесли в Единый реестр досудебных расследований. Причастным к издевательствам над свиньей грозит ограничение свободы на 1 – 3 года или лишение свободы на 2 – 3 года с конфискацией животного.
Сотрудники тату-салона щеголяли фото со свиньей в соцсетях / Фото подразделения взаимодействия патрульной полиции с общественностью
Тату-мастера якобы планировали набить на спине животного "купола" / Фото подразделения взаимодействия патрульной полиции с общественностью
Что считается жестоким обращением с животными
Согласно статье 299 Уголовного кодекса Украины, под такую категорию подпадает:
- пропаганда, публичные призывы к совершению действий, имеющих признаки жестокого обращения с животными;
- распространение материалов с призывами к совершению таких действий, с целью создания изображений, произведений, кино-, видео-, аудиопродукции;
- сбыт или распространение такой продукции с целью пропаганды жестокого обращения с животными.
Все ради хайпа
Зоозащитники выяснили, что коллектив тату-салона якобы не делал свинье ни одного тату, а лишь инсценировал это ради скандальных кадров. Животное им в студию доставил ее владелец, а затем забрал обратно.
Текст публикации подразделения взаимодействия патрульной полиции с общественностью:
Границу между хайпом и Уголовным кодексом на днях искала команда одного из столичных тату-салонов. По закону, мы отреагировали на заявление о возможном жестоком обращении с животным. Впереди – расследование, которое установит все обстоятельства и выяснит, виновны ли сотрудники салона в нарушении законодательства.