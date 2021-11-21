Грубых нарушений не было, – полицейские о шествии ко Дню Свободы и Достоинства
Источник:полиция Киева
Столичное шествие по случаю годовщины Революции Достоинства прошло без грубых нарушений. Однако на территорию Офиса Президента правоохранители пропустили не всех активистов.
Детали от правоохранителей
В памятном шествии приняли участие тысячи киевлян. Безопасность во время массового мероприятия обеспечивали полицейские и нацгвардейцы.
Важно В Киеве состоялось памятное шествие ко Дню Достоинства и Свободы: щемящие фото
Наибольшее количество участников находилось на Майдане Независимости и возле Офиса Президента.
СМИ писали, что возле ОПУ произошла толкотня между правоохранителями и участниками акции. Однако в полиции уточнили, что все прошло спокойно.
Полиция предложила участникам акции возле Офиса Президента пройти поверхностную проверку в целях безопасности всех граждан, участвовавших в мероприятии. Однако они отказались и пытались попасть в здание без прохождения фильтрационных мероприятий,
– рассказали правоохранители.
После замечания полицейских часть участников прошла проверку и беспрепятственно попала в Офис Президента, другие отказались.
Как украинцы отметили День Достоинства и Свободы
- В Киеве президент Владимир Зеленский положил лампадку к памятному кресту на аллее Героев Небесной Сотни. После этого там состоялся молебен.
- Около 17:30 в столице началось шествие. Погибших почтили цветами и лампадками. На Майдане Независимости показали фильм с архивными кадрами Революции.
- Во Львове также состоялось шествие. Активисты установили "майдановскую" елку, на которой написали требования к власти.
- В Полтаве люди присоединились к переплету маскировочной сетки, которую отправят украинским воинам на Восток Украины. Также в городе установили инсталляцию из символов Революции Достоинства – шин, деревянных поддонов и бочек. Она будет стоять до 30 ноября.
- В Харькове около 200 человек собрались на "Митинге Единения". Активисты установили "палатку с Майдана" и обустроили возле нее две бочки, на которых написали "птн пнх".