Хотел отомстить соседям: на Киевщине мужчина украл у ребенка велосипед

Житель многоэтажки украл детский велосипед с лестничной площадки. Впоследствии он объяснил это "местью для соседей".

О воровстве транспорта сообщил отец мальчика. Он обратился в местную полицию в городе Васильков.

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Злоумышленник попался "на горячем"

По предварительной информации, ребенок оставил велосипед на несколько минут. Когда же вернулся, то его уже не было.

Полицейские разыскали мужчину. Он попал на видео с камер в подъезде. Также его зафиксировали камеры видеонаблюдения на улице, когда он ехал на украденном велосипеде по городу.

Полицейские задержали вора: смотрите видео

Правоохранители задержали вора и вернули велосипед. Виновником оказался 42-летний киевлянин. Мужчина пояснил, что украл транспорт, чтобы отомстить соседям. Сам велосипед отвез к товарищу, чтобы там спрятать.

В чем именно заключался конфликт между соседями неизвестно. Сейчас продолжается досудебное расследование. Полиция открыла уголовное производство. Вор может отделаться штрафом, общественными и исправительными работами или арестом.

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