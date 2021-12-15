Об инциденте написал сам пострадавший Олег Черныш. По его словам, с ним произошел "киевский парадокс".
Смотрите также В сети сообщили о сожжении рекламного борда: в ГСЧС говорят о фейке
У журналиста украли велосипед, который стоял возле дверей его квартиры.
Проверка работы полиции
- Работник СМИ отметил, что кражу велосипеда неизвестные совершили как раз в тот момент, когда он общался с главой полиции Киева.
- Злоумышленники зашли в общий коридор подъезда и вывезли двухколесное транспортное средство, скрытое за дверью.
В комментариях к записи пользователи отметили, что ситуация позволит Чернышу проверить работу полиции столицы. Мужчина отреагировал на это одобрительно, следовательно, к правоохранителям он, судя по всему, обращался.
Злоумышленники украли велосипед у киевского журналиста / Фото Олега Черныша
Кроме того, журналист написал, что украденный велосипед не был очень дорогим и имел достаточно серьезные неисправности.
У моего велика не работали передачи на переднем колесе. Если об этом не знать, то с ним можно долго мучиться, потому что цепь будет постоянно слетать,
– написал Черныш.
Полный текст сообщения Олега Черныша в фейсбуке:
Что такое "киевский парадокс"?
Это когда берешь интервью у начальника киевской полиции (фото 1), а в этот момент у тебя крадут велосипед (фото 2) прямо из-под квартиры, который прикован к стене и притаился за дверью общего с соседями коридора. Одно радует – велик был старенький, побитый, и не очень дорогой.