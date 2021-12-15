Про інцидент написав сам потерпілий Олег Черниш. За його словами, з ним стався "київський парадокс".

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У журналіста вкрали велосипед, який стояв біля дверей його квартири.

Перевірка роботи поліції

Працівник ЗМІ зазначив, що крадіжку велосипеда невідомі здійснили якраз у той момент, коли він спілкувався з очільником поліції Києва.

Зловмисники зайшли у спільний коридор під'їзду та вивезли двоколісний транспортний засіб, схований за дверима.

У коментарях до допису користувачі зазначили, що ситуація дозволить Чернишу перевірити роботу поліції столиці. Чоловік відреагував на це схвально, то ж, до правоохоронців він, судячи з усього, звертався.



Зловмисники вкрали велосипед у київського журналіста / Фото Олега Черниша

Крім того, журналіст написав, що вкрадений велосипед не був дуже дорогим та мав досить серйозні несправності.



У мого велика не працювали передачі на передньому колесі. Якщо про це не знати, то з ним можна довго мучитись, бо ланцюг постійно злітатиме,

– написав Черниш.

Повний текст допису Олега Черниша у фейсбуці:

Що таке "київський парадокс"?

Це коли береш інтерв'ю у начальника київської поліції (фото 1), а в цей момент у тебе крадуть велосипед (фото 2) прямо з-під квартири, прикутий до стіни та захований за дверима спільного із сусідами коридору. Одне радує – велик був старенький, покоцаний, і не дуже дорогий.