За даними "Києва оперативного", близько 17:00 з невідомих причин загорівся рекламний щит, встановлений біля ТРЦ Lavina Mall. Вогонь при цьому буцімто швидко випалив частину борду.

Дивіться також Вибух зруйнував 3 квартири: жителі львівського будинку відмовилися відселятися після пожежі

На місці події, як пишуть у спільнотах, працювали патрульні поліцейські та рятувальники ДСНС Києва.

У ДСНС про пожежу нічого не знають

У пресслужбі ДСНС столиці в коментарі 24 каналу зазначили, що повідомлення про інцидент на пульти рятувальників не надходили.

У службі з надзвичайних ситуацій дійсно відправляли машину на вулицю Академіка Палладіна, але 14 грудня. Там рятувальники виконували якісь платні послуги.

Рекламний борд, фото якого виклали у соцмережі, за словами вогнеборців, стоїть абсолютно цілий.



Це – фотошоп. На фотографії ми бачимо машину ДСНС Києва. Але жодних виїздів на пожежу за цією адресою найближчими днями не надходило. Крім того, "загоряння" борду на картинці виглядає зовсім неприродно,

– зазначила очільниця пресслужби ДСНС Києва Світлана Водолага.

Остання масштабна пожежа у Києві

Вдень 10 грудня на вулиці Льва Толстого у столиці сталася велика пожежа в будівлі складів, де зберігали косметику. Рятувальникам довелося витягувати з будинку 6 людей, які опинилися у вогняній пастці. На гасіння вогню надзвичайникам довелося витратити кілька годин.