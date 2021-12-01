Хотел перелезть через поезд: под Киевом чуть не погиб 16-летний подросток

ЧП на железной дороге произошло в Буче Киевской области днем 1 декабря. 16-летний парень получил 80% ожогов тела, но чудом выжил.

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию. На месте происшествия работали медики скорой и работники следственно-оперативной группы.

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По предварительным данным, инцидент квалифицировали как несчастный случай.

Не воспользовался наземным переходом

Молодого парня без признаков жизни нашли прохожие. Подросток лежал между путями на железной дороге.

Информацию об инциденте правоохранители получили около 14:20. Тогда же очевидцы позвонили и в скорую.

Медики, прибывшие на место происшествия, оказали пострадавшему первую помощь, а также отвезли парня в больницу.

Полицейские выяснили, что юноша хотел перелезть через поезд, хотя рядом был расположен пешеходный переход. Школьник зацепился за провода капюшоном, после чего его ударило током.

Потеряв сознание, парень упал между путями.

Правоохранители также призвали всех не рисковать своей жизнью и переходить железную дорогу исключительно в предназначенных для этого местах.