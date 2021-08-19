Хотели привезти миллион фальшивых долларов: в Киеве КОРД задержал банду иностранцев

Бойцы КОРДа провели спецоперацию по ликвидации международного канала поставки поддельных денег. Злоумышленников задержали 18 августа в Киеве с 30 тысячами фальшивых долларов.

По данным следователей, 10 выходцев из стран Азии и Закавказья наладили канал поставки в Украину фальшивых долларов. Задержали их во время передачи пробной партии "денег".

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Сами же фальшивки злоумышленники переправляли из Турции через оккупированный Крым.

Заказчиков искали в мессенджере

Правоохранители говорят, что злоумышленники принимали заказы и вели переписку с клиентами с помощью одного из мессенджеров.

Доставляли фальшивые деньги они почтой или при личных встречах. Реальные деньги от покупателей получали на электронный кошелек и наличными.

Стоимость купюр члены банды оценивали в зависимости от размера заказов – от 50 до 60 процентов от количества долларов.

По данным следствия, иностранцы собирались привезти в Украину 1 миллион долларов фальшивых денег.

Задержали 7 членов группировки бойцы КОРДа на одной из киевских АЗС. У мужчин изъяли более 30 тысяч поддельных долларов. Также было установлено, что злоумышленники планировали доставить в Украину фальшивки общим номиналом в миллион долларов США.

В полиции говорят, что в спецоперации принимали участие более 100 полицейских. В Киеве, Харькове, Мариуполе и Кривом Роге провели 14 обысков.

Где находятся остальные 3 злоумышленников, неизвестно. Вскоре суд будет выбирать задержанным меру пресечения. За перевозку и сбыт поддельных денег им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Смотрите видео задержания членов международной банды фальшивомонетчиков: