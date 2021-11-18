Художник и блогер Сергей Поярков попал в ДТП в Киеве, – СМИ

В Киеве художник и блогер Сергей Поярков на внедорожнике Toyota протаранил автомобиль Skоda. В результате аварии водителя легковушки с многочисленными травмами госпитализировали.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 ноября на улице Кирилловской. На месте происшествия находились журналисты, которым удалось пообщаться с полицейскими.

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В комментарии представителям СМИ правоохранители сообщили, как именно произошло ДТП.

Поярков двигался на внедорожнике Toyota и начал поворачивать со средней полосы влево на запрещающий сигнал светофора и протаранил автомобиль Skоda, который ехал по прямой на свой зеленый свет,

– пишет Magnolia TV.

В результате аварии водителя легковушки с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

Поярков попал в ДТП в Киеве / Фото Magnolia TV

Что о ДТП рассказал Поярков

Художник рассказал съемочной группе, что правил не нарушал и поворачивал на улицу Белицкую на зеленый сигнал светофора. Он травмировал голову, но от помощи медиков отказался.

На месте работала следственно-оперативная группа, которая выясняла все обстоятельсва происшествия.

Поярков попал в ДТП в Киеве: смотрите видео