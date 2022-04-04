Им нас не сломать, мы выстоим, агрессор заплатит, – Кличко о зверствах россиян на Киевщине
Источник:фейсбук Виталия Кличко
Виталий Кличко прокомментировал зверства российских оккупантов в Киевской области. Он подчеркнул, что Украина обязательно выстоит, а агрессор заплатит за содеянное.
Мэр Киева Виталий Кличко в сети сообщил, что посетил Бучу и Гостомель. Он отметил, что города под Киевом, взявшие на себя удар врага, который рвался к столице, придется отстраивать почти заново.
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Кличко о зверствах захватчиков на Киевщине
Освобожденные от орков пригороды Киева выглядят ужасающе. Полуразрушенные, разграбленные, полные смерти, боли и горя,
– отметил Кличко.
Он добавил, что в населенных пунктах Киевщины, которые были под оккупацией россиян, сначала придется разминировать дома и улицы, а также хоронить убитых российскими зверями мирных жителей.
"Но оркам нас не сломать! Мы выстоим и восстановим все, что так долго строили и создавали", – заверил мэр Киева.
Кличко о зверствах россиян на Киевщине: смотрите видео
Зверства россиян в Буче
На улицах освобожденной от оккупантов Бучи обнаружили тела убитых мирных жителей со связанными руками. Выяснилось, что россияне насиловали и пытали людей. Жертвами агрессоров становились и мужчины, и женщины, и малые дети. Оккупанты даже минировали уже убитых украинцев.
Мэр Анатолий Федорук сообщил об обнаружении братской могилы, где похоронили почти 300 человек.
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