Им нас не сломать, мы выстоим, агрессор заплатит, – Кличко о зверствах россиян на Киевщине

Виталий Кличко прокомментировал зверства российских оккупантов в Киевской области. Он подчеркнул, что Украина обязательно выстоит, а агрессор заплатит за содеянное.

Мэр Киева Виталий Кличко в сети сообщил, что посетил Бучу и Гостомель. Он отметил, что города под Киевом, взявшие на себя удар врага, который рвался к столице, придется отстраивать почти заново.

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Кличко о зверствах захватчиков на Киевщине

Освобожденные от орков пригороды Киева выглядят ужасающе. Полуразрушенные, разграбленные, полные смерти, боли и горя,

– отметил Кличко.

Он добавил, что в населенных пунктах Киевщины, которые были под оккупацией россиян, сначала придется разминировать дома и улицы, а также хоронить убитых российскими зверями мирных жителей.

"Но оркам нас не сломать! Мы выстоим и восстановим все, что так долго строили и создавали", – заверил мэр Киева.

Кличко о зверствах россиян на Киевщине: смотрите видео

Зверства россиян в Буче

На улицах освобожденной от оккупантов Бучи обнаружили тела убитых мирных жителей со связанными руками. Выяснилось, что россияне насиловали и пытали людей. Жертвами агрессоров становились и мужчины, и женщины, и малые дети. Оккупанты даже минировали уже убитых украинцев.

Мэр Анатолий Федорук сообщил об обнаружении братской могилы, где похоронили почти 300 человек.

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