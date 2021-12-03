Использовали света на миллионы: СБУ разоблачила в Киевской области подпольную криптоферму

В Киевской области Служба безопасности Украины прекратила деятельность подпольной криптофермы, которая незаконно использовала энергию из общей электросети. Такие действия нанесли государству ущерб на 3,5 миллиона гривен.

К организации преступной схемы причастны трое жителей Киевской области. Майнингом криптовалют они занимались в арендованном помещении в Бучанском районе. Именно там злоумышленники разместили специальное оборудование.

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В Киевской области СБУ разоблачила криптоферму / Фото СБУ

"Крипту" изготовляли почти бесплатно

Выяснилось, что подозреваемые подключились к электроподстанции в обход счетчика, благодаря чему платили за свет минимальные суммы, которые скорее были символическими.

В конце концов правоохранители провели у них обыски и изъяли специализированное оборудование, которое оценили в 6 миллионов гривен.



Злоумышленники нанесли государству ущерб на 3,5 миллиона гривен / Фото СБУ

Для майнинга злоумышленники арендовали отдельное помещение / Фото СБУ



Во время обысков изъяли оборудование на 6 миллионов гривен / Фото СБУ

Теперь СБУ устанавливает круг лиц, причастных к сделке / Фото СБУ

Дельцов будут судить за мошенничество

Против сообщников, которые занимались незаконным производством криптовалют, открыли уголовное производство по факту мошенничества, совершенного в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 3 – 8 лет.

Кроме того, сейчас устанавливается полный круг лиц, которые могли быть участниками схемы, а также проводятся различные экспертизы для установления окончательной суммы ущерба государству.

Похожий случай в Днепропетровской области

В июне СБУ разоблачила подобную группировку в Днепропетровской области. Там злоумышленники подключились к трансформаторной подстанции и нанесли ущерб на 2 миллиона гривен.