Из "Борисполя" под видом собак пытались вывезти троих волков
Источник:ГПСУ
Гражданин Индии хотел переправить в Гималаи 3 диких животных. По документам они были оформлены как западноевропейские брани.
Информацию о возможном нарушении таможенных правил Украины правоохранители получили заранее. Поэтому когда клетки с животными привезли в грузовой терминал "Борисполя", их уже ждали пограничники и таможенники.
Смотрите также Снесли яйцо почти на крыльце станции: пингвины возле "Вернадского" ждут малышей
Правоохранители установили, что отправителем живого груза является гражданин Индии. Животные должны были прибыть в Гималаи.
Волков отправят на Харьковщину
Волков перевозили в специальных клетках / Фото ДПСУ
- Вывоз волков из "Борисполя" заблокирован днем 4 ноября оперативниками контрольно-пропускного пункта "Киев".
- Эксперты установили, что в клетках находились совсем не собаки, а обычные волки.
- В отношении владельца груза составили протокол о нарушении таможенных правил Украины.
Если иностранца признают виновным, ему грозит 17 тысяч гривен штрафа. Волков изъяли. В скором времени их могут передать в Фельдман-Экопарк в Харьковской области.
Смотрите видео с волками, которых пытались отправить из Украины в Гималаи: