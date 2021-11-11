Из Украины выдворили криминального авторитета, попавшего под санкции СНБО
11 ноября 2021 , 11:24Читати новину українською
Источник:МВД Украины
Полицейские отправили в Азербайджан 33-летнего злоумышленника, которого признали субъектом повышенного преступного влияния. Криминального авторитета депортировали из Украины после попадания в список СНБО.
Работники МВД отметили, что иностранец входил в семью одного из воров в законе. Он имел серьезные связи в криминальной среде и контролировал работу этнических группировок.
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Бандиты специализировались на вымогательствах и других имущественных преступлениях.
Запретили въезд на 3 года
- Правоохранители выяснили, что криминальный авторитет незаконно попал в Украину в начале ноября.
- Поскольку злоумышленник находился в санкционном списке СНБО, к нему решили применить процедуру принудительной депортации.
- Полицейские установили, где именно скрывается злоумышленник. Его довольно быстро задержали.
- Мужчину вернули в Азербайджан и запретили ему въезд на территорию Украины на 3 года.
Депортация состоялась 11 ноября, в ней принимали участие полицейские и работники миграционной службы.
Смотрите видео депортации азербайджанского криминального авторитета из Украины: