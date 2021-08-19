Из-за хищений на программе ремонта жилого фонда: СБУ провела обыски в КГГА

Следователи СБУ пришли для проведения следственных действий в департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА, коммунальные предприятия "Спецжилфонд" и "Житлоинвестбуд-УКБ", а также в офисы компаний-подрядчиков. Обыски проходили 19 августа.

По данным следствия, производство касается присвоения бюджетных средств во время проведения капитального ремонта жилого фонда Киева. Городу якобы нанесли более 30 миллионов гривен убытков.

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Правоохранители говорят, что коммунальщики подписывали контракты с подконтрольными компаниями.

Якобы завышали цены



СБУ провела масштабные обыски из-за коррупции в КГГА / Фото прокуратуры Киева

Следователи установили, что руководители Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА, а также двух коммунальных предприятий с 2019 до 2021 года проводили тендерные закупки, в которых выигрывали нужные компании.



Кроме помещений должностных лиц следователи обыскивали и офисы подрядчиков / Фото прокуратуры Киева

Касалась эта схема:

строительства детского сада в Святошинском районе;

прокладки наружных инженерных сетей к жилому дому на пересечении улиц Милютенко и Шолом-Алейхема в Деснянском районе;

выполнения работ по реконструкции территории базы под строительство жилых домов и складских зданий в Соломенском районе;

реконструкции дома на бульваре Кольцова в Святошинском районе Киева.

В СБУ насчитали, что аффилированные подрядчики получили более 250 миллионов гривен. Однако работы при этом проводили либо по завышенным ценам, либо с нарушением требований.