Из-за кражи на реконструкции парка: в ГБР пришли с обысками к киевским коммунальщикам
Источник:ГБР
Следователи ГБР расследуют присвоение средств работниками Киевского центра развития городской среды. Для этого правоохранители пришли из в офис коммунального предприятия с обысками.
Преступление якобы произошло в 2017 году во время реконструкции парка "Киото" в Деснянском районе Киева. Коммунальщики провели тендер на закупку услуг по восстановлению парка за 62,1 миллиона гривен.
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Победило в торгах частное предприятие, которое согласилось выполнить работы за 49,4 миллиона.
Восстанавливать было нечего
- Работники ГБР говорят, что на момент объявления тендера все ремонтные работы были выполнены.
- Из городского бюджета после победы в торгах на счета общества перевели 34,1 миллиона гривен. При этом, согласно выводам экспертизы, стоимость выполненных работ составляла лишь 19,2 миллиона.
- В уголовном производстве фигурируют служебные лица Центра развития городской среды. Именно они якобы нанесли Киеву около 15 миллионов гривен убытков.
Обыски проходили 15 сентября в коммунальном предприятии, а также по местам проживания бывших руководителей КП. Кроме того, правоохранители проводили следственные действия в квартирах руководства ООО и подрядчиков.
В ГБР утверждают, что во время обысков изъяли доказательства, которые якобы подтверждают противоправную деятельность должностных лиц КГГА.
Вскоре фигурантам производства сообщат о подозрении. Кроме того, следователи пытаются установить личности других причастных к преступлению людей.
Преступные действия коммунальщиков квалифицировали как злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, а также завладение имуществом организованной группой в особо крупных размерах. Если вину фигурантов докажут в суде, им будет грозить от 7 до 12 лет заключения.
Смотрите видео об обысках у киевских коммунальщиков: