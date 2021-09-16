Из-за кражи на реконструкции парка: в ГБР пришли с обысками к киевским коммунальщикам

Следователи ГБР расследуют присвоение средств работниками Киевского центра развития городской среды. Для этого правоохранители пришли из в офис коммунального предприятия с обысками.

Преступление якобы произошло в 2017 году во время реконструкции парка "Киото" в Деснянском районе Киева. Коммунальщики провели тендер на закупку услуг по восстановлению парка за 62,1 миллиона гривен.

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Победило в торгах частное предприятие, которое согласилось выполнить работы за 49,4 миллиона.

Восстанавливать было нечего

Работники ГБР говорят, что на момент объявления тендера все ремонтные работы были выполнены.

Из городского бюджета после победы в торгах на счета общества перевели 34,1 миллиона гривен. При этом, согласно выводам экспертизы, стоимость выполненных работ составляла лишь 19,2 миллиона.

В уголовном производстве фигурируют служебные лица Центра развития городской среды. Именно они якобы нанесли Киеву около 15 миллионов гривен убытков.

Обыски проходили 15 сентября в коммунальном предприятии, а также по местам проживания бывших руководителей КП. Кроме того, правоохранители проводили следственные действия в квартирах руководства ООО и подрядчиков.

В ГБР утверждают, что во время обысков изъяли доказательства, которые якобы подтверждают противоправную деятельность должностных лиц КГГА.

Вскоре фигурантам производства сообщат о подозрении. Кроме того, следователи пытаются установить личности других причастных к преступлению людей.

Преступные действия коммунальщиков квалифицировали как злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, а также завладение имуществом организованной группой в особо крупных размерах. Если вину фигурантов докажут в суде, им будет грозить от 7 до 12 лет заключения.

Смотрите видео об обысках у киевских коммунальщиков: