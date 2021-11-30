Из-за массовых протестов перекроют центр Киева, общественный транспорт может изменить маршруты

30 ноября 2021 , 21:30
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КГГА

В результате проведения нескольких массовых мероприятий в центре Киева 1 декабря могут ограничить движение транспорта. Кроме того, представители местных властей приготовились к изменению графика и маршрутов многих видов общественного транспорта.

В Киевской городской государственный администрации говорят, что ограничение движения транспорта могут установить с 6:00 1 декабря. Возобновят проезд после окончания акций протеста.

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В результате перекрытия улиц утром Киев будет стоять в пробках. Поэтому автовладельцам лучше заранее продумать маршруты для поездок на работу.

Где в Киеве могут ограничить движение для проезда 1 декабря


Карта ограничения движения в центре Киева 1 декабря / Иллюстрация патрульной полиции Киева

Правоохранители планируют перекрыть улицы:

  • Крещатик;
  • Михайловскую;
  • Шелковичную;
  • Лютеранскую;
  • Круглоуниверситетскую;
  • Архитектора Городецкого;
  • Заньковецкой;
  • Садовую;
  • Институтскую;
  • Липскую.

Как будет двигаться общественный транспорт из-за перекрытия центра Киева

По данным чиновников Киевпасстранса, жителям столицы стоит ожидать изменений в работе троллейбусов №№ 6, 16, 18, а также автобусов №№ 24, 55, 62 и 114.

Если же на отдельных участках улиц полностью перекроют проезд, транспорт будет двигаться с измененными маршрутами:

  • троллейбус № 6 будут ехать от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";
  • троллейбусы 16 и 18 будут двигаться от улицы Академика Туполева и улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода;
  • автобус 24 изменит движение на участках от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до станции метро "Арсенальная" и от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого";
  • автобус № 55 будет ездить от Дарницкой площади до улицы Старонаводницкой по своему маршруту, а дальше – по улице Генерала Алмазова – бульвару Леси Украины – улице Бассейной – Эспланадной до станции "Дворец Спорта" – улице Рогнединской – Шота Руставели – Бассейной – бульвару Леси Украинки – Новогоспитальной – Евгения Коновальца – Михаила Заднепровского – Генерала Алмазова – Старонаводницкой, и будет возвращаться на свой маршрут.
  • автобус № 62 – от Ботанического сада до станции метро "Арсенальная";
  • автобус № 114 – на участках от улицы Милославской до стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метрополитена "Площадь Льва Толстого".
Автор: Олексій Чибісов