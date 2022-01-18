Из-за шквального ветра упал трехметровый крест киевского Софийского собора

Ночью с 16 на 17 января с Софийского собора ветер сдул крест. Его отправили на экспертизу.

К счастью, никто не пострадал. Из-за инцидента планируют проверить и другие украшения на здании.

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Почему упал крест

Кресты, которые размещены на главах собора, установили 40 лет назад. Заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко сказал, что если придерживаться всех технологий по установке, то кресты могут стоять вечно.

Кириленко объяснил, что советские реставраторы спешили или же допустили ошибки. Они обернули медью черный металл основания крестов.

Есть законы физики, есть правила химии, они незыблемы. Эти металлы между собой сработали и друг друга съели,

– отметил он.

Как действуют работники, когда ухудшается погода

Заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская" по культурно-просветительской деятельности Кира Петрачек рассказала, что пристально следит за прогнозами погоды. Если же синоптики предсказывают ветер, то работники заповедника пытаются еще больше все закрепить. Однако она признала, что на куполах сделать это невозможно.

Крест, который упал из собора / Скриншот с видео

Будут ли восстанавливать украшения храма

Работники Софийского собора сейчас внепланово обследуют главы и кресты. Они снимут с храма те украшения, которые могут быть опасными для людей. Реставрацию начнут летом 2022 года.

Порывы ветра в Киеве

Метеорологи зафиксировали в столице рекордную скорость ветра – 14 января она достигла 23 метров в секунду. С такой скоростью за час мощные порывы могли преодолевать 83 километра. До этого наибольшие показатели фиксировали в 1966 году, то есть 56 лет назад. Тогда скорость ветра достигла 20 метров в секунду.