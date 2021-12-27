Из-за возможной агрессии России: в Киеве разворачивают систему территориальной оборононы

Виталий Кличко со своими заместителями и представителями правоохранительных органов приняли участие в совещании по подготовке Киева к вероятной полномасштабной атаке со стороны России. Мероприятие прошло днем 27 декабря.

По словам главы города, во время совещания чиновники обсуждали действия служб Киева при различных вариантах развития ситуации. Кроме того, чиновники, правоохранители и военные разговаривали о координации всех структур и подразделений в случае полномасштабных боевых действий.

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Кличко подчеркнул, что все заявления и угрозы со стороны России побуждают власти готовиться к различным возможным сценариям.

Киев создает штаб территориальной обороны



В КГГА провели совещание по подготовке Киева к обороне / Фото пресс-службы Виталия Кличко

По словам мэра, решительные шаги к подготовке обороны города власть должна делать из-за скопления войск оккупантов на границе государства. В частности, в Киеве готовятся и к худшему варианту развития ситуации.

У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработаны координация и действия всех служб и структурных подразделений. От безопасности в Киеве во многом зависит и стабильность ситуации в Украине,

– подчеркнул Кличко.

Глава города отметил необходимость особого внимания к безопасности объектов критической инфраструктуры. Таких в Киеве – более 500.

В случае чрезвычайной ситуации объекты стратегического значения должны взять под охрану полицейские, военные, а также подразделения территориальной обороны.



В Киеве разворачивают систему территориальной обороны / Фото пресс-службы Виталия Кличко

Заместитель Кличко Андрей Крищенко говорит, что в Киеве создают штаб территориальной обороны, а в целом система начнет работать в ближайшее время.

В январе 2022 в Киеве пройдут командно-штабные учения территориальной обороны. К тому же, сейчас идет набор резервистов в бригады теробороны.