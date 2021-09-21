Избежит ли Киев локдауна, – оптимистичный взгляд Кличко

В столице можно избежать локдауна, если вакцинироваться. Мэр Киева говорит, что сейчас ситуация в городе достаточно сложная, но руководство не теряет оптимизма.

Сейчас в Киеве вакцинировано более 1,6 миллиона человек. Об этом мэр Кличко рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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Локдауну можно избежать, если вакцинироваться

Виталий Кличко говорит, что городская власть смотрит на ситуацию оптимистично. Руководство считает, что избежать локдауна можно, если массово вакцинироваться.

Сейчас заболеваемость растет. Но, тем не менее, мы оптимистично смотрим на всю ситуацию,

– говорит мэр.

Мэр отметил, что 98% пациентов с COVID-19, находящихся в больницах, до сих пор не вакцинировались. В то же время Киев является лидером среди городов Украины по сделанным прививкам.

Больницы готовы

В столице сейчас вакцинировано более 1,6 миллиона человек. Среди них – 800 тысяч, сделавших прививку двумя дозами. Больницы готовы к возможной новой волне пандемии.

Сейчас в столице оснащено более 4,5 тыс. коек, медики обеспечены всем необходимым, есть 490 аппаратов ИВЛ,

– рассказал Виталий Кличко.

Также он добавил, что желающие могут вакцинироваться любым из четырех препаратов, в частности Oxford/AstraZeneca, Pfizer, Moderna и CoronaVac.