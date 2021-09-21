Наразі в Києві вакциновано понад 1,6 мільйона людей. Про це мер Кличко розповів в ефірі одного з українських телеканалів.

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Локдауну можна уникнути, якщо вакцинуватися

Віталій Кличко каже, що міська влада дивиться на ситуацію оптимістично. Керівництво вважає, що уникнути локдауну можна, якщо масово вакцинуватися.

Зараз захворюваність росте. Але, тим не менш, ми оптимістично дивимося на всю ситуацію,

– каже мер.

Мер зазначив, що 98% пацієнтів з COVID-19, які перебувають у лікарнях, досі не вакцинувалися. Водночас Київ є лідером серед міст України із зроблених щеплень.

Лікарні готові

У столиці наразі вакциновано понад 1,6 мільйона людей. Серед них – 800 тисяч зробили щеплення двома дозами. Лікарні готові до можливої нової хвилі пандемії.

Наразі в столиці оснащено понад 4,5 тис. ліжок, медики забезпечені всім необхідним, є 490 апаратів ШВЛ,

– розповів Віталій Кличко.

Також він додав, що охочі можуть вакцинуватися будь-яким з чотирьох препаратів, зокрема Oxford/AstraZeneca, Pfizer, Moderna і CoronaVac.