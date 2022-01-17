Избиение прохожего водителем Toyota в Киеве: прокуроры требуют расследования действий патрульных

Представителям прокуратуры Киева пришлось инициировать проведение служебного расследования в отношении копов, которые работали на месте наглого нападения на киевлянина на улице Андрея Аболмасова. Преступление произошло днем 14 января.

В прокуратуре отметили, что направили в Управление патрульной полиции письмо с требованиями всеобще и объективно провести служебное расследование относительно действий инспекторов. Последние не сделали вообще ничего, чтобы задержать водителя Toyota Land Cruiser, который чуть не убил человека.

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По данным СМИ, злоумышленником оказался сын одного из руководителей Министерства образования.

Не вызвали следователей и отпустили

Как утверждают обвинители, патрульные, приезжавшие на вызов о нанесении тяжких телесных повреждений, удостоверились, что преступление действительно произошло. Однако при этом они не предприняли мер для задержания предполагаемого нарушителя.

Кроме того, правоохранители должны были вызвать следователей для документации всех обстоятельств происшествия.

В результате водитель Toyota спокойно уехал с места преступления.

Задержали его лишь через несколько часов после нападения, когда в дело вмешались прокуроры.

Прокуратура инициировала проведение служебного расследования в отношении патрульных полиции о полноте выполнения ими во время служебной деятельности требований действующего законодательства и возложенных задач по своевременному реагированию на совершение уголовного преступления,

– подчеркнули в ведомстве.

Смотрите видео работы полиции на месте избиения киевлянина:

Пострадавший в тяжелом состоянии

14 января водитель внедорожника припарковался на переходе, из-за чего ему сделал замечание случайный пешеход. Молодой человек, который вылез из Toyota, сразу набросился на "оппонента" и бросил его борцовским приемом головой в асфальт. После этого злоумышленник бросился добивать уже почти без сознания пострадавшего. Закончился инцидент вмешательством другого водителя, остановившего нападавшего.