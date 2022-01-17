Избиение прохожего водителем Toyota в Киеве: прокуроры требуют расследования действий патрульных

17 января 2022 , 20:56
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Источник:

прокуратура Киева

Представителям прокуратуры Киева пришлось инициировать проведение служебного расследования в отношении копов, которые работали на месте наглого нападения на киевлянина на улице Андрея Аболмасова. Преступление произошло днем 14 января.

В прокуратуре отметили, что направили в Управление патрульной полиции письмо с требованиями всеобще и объективно провести служебное расследование относительно действий инспекторов. Последние не сделали вообще ничего, чтобы задержать водителя Toyota Land Cruiser, который чуть не убил человека.

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По данным СМИ, злоумышленником оказался сын одного из руководителей Министерства образования.

Не вызвали следователей и отпустили

  • Как утверждают обвинители, патрульные, приезжавшие на вызов о нанесении тяжких телесных повреждений, удостоверились, что преступление действительно произошло. Однако при этом они не предприняли мер для задержания предполагаемого нарушителя.
  • Кроме того, правоохранители должны были вызвать следователей для документации всех обстоятельств происшествия.
  • В результате водитель Toyota спокойно уехал с места преступления.
  • Задержали его лишь через несколько часов после нападения, когда в дело вмешались прокуроры.

Прокуратура инициировала проведение служебного расследования в отношении патрульных полиции о полноте выполнения ими во время служебной деятельности требований действующего законодательства и возложенных задач по своевременному реагированию на совершение уголовного преступления,
– подчеркнули в ведомстве.

Смотрите видео работы полиции на месте избиения киевлянина:

Пострадавший в тяжелом состоянии

14 января водитель внедорожника припарковался на переходе, из-за чего ему сделал замечание случайный пешеход. Молодой человек, который вылез из Toyota, сразу набросился на "оппонента" и бросил его борцовским приемом головой в асфальт. После этого злоумышленник бросился добивать уже почти без сознания пострадавшего. Закончился инцидент вмешательством другого водителя, остановившего нападавшего.

Автор: Олексій Чибісов