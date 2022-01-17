У прокуратурі зазначили, що скерували до управління патрульної поліції лист з вимогами всеобічно та об'єктивно провести службове розслідування щодо дій інспекторів. Останні не зробили взагалі нічого, щоб затримати водія Toyota Land Cruiser, який ледве не вбив людину.

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За даними ЗМІ, зловмисником виявився син одного з керівників міністерства освіти.

Не викликали слідчих та відпустили

Як стверджують обвинувачі, патрульні, що приїжджали на виклик про завдання тяжких тілесних ушкоджень, впевнилися, що злочин дійсно стався. Однак при цьому вони не здійснили заходів для затримання ймовірного порушника.

Крім того, правоохоронці мали б викликати слідчих для документації всії обставин події.

Внаслідок цього водій Toyota спокійно поїхав з місця злочину.

Затримали його лише через кілька годин після нападу, коли у справу втрутилися прокурори.



Прокуратура ініціювала проведення службового розслідування відносно патрульних поліції щодо повноти виконання ними під час службової діяльності вимог чинного законодавства та покладених завдань із своєчасного реагування на вчинення кримінального правопорушення,

– підкреслили у відомстві.

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Потерпілий у важкому стані

14 січня водій позашляховика припаркувався на переході, через що йому зробив зауваження випадковий пішохід. Молодий чоловік, який виліз з Toyota, одразу накинувся на "опонента" та кинув його борцівським прийомом головою в асфальт. Після цього зловмисник кинувся добивати вже майже непритомного постраждалого. Закінчився інцидент втручанням іншого водія, який зупинив нападника.