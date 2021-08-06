Избиение танцора Дорофеевой: боец УГО якобы не впервые напал на человека

Боец УГО, избивший танцора Евгения Гончаренко, якобы не впервые совершил преступление. Ранее он избил своего соседа, однако дело так и не открыли.

В ГБР сейчас проверяют эту информацию. Пресс-секретарь Бюро Ольга Чиканова рассказала на каком этапе находится расследование.

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Избиение танцора Дорофеевой

ГБР пока не передавала дело в суд, поскольку еще не завершилась судебно-медицинская экспертиза. Пока еще неизвестно какой тяжести травмы получил пострадавший. Сейчас 22-летний парень находится в коме.

На сегодня проведены все необходимые оперативно-следственные действия, допрошены свидетели уголовного преступления, изъяты и проанализированы записи с камер видеонаблюдения и мобильных телефонов свидетелей, назначены экспертизы,

– рассказала Чиканова.

Проверяют на причастность к другим преступлениям

Следователи ГБР проверяют факты причастности сотрудника УГО Евгения Беспалого к совершению других преступлений.

По информации издания "Обозреватель", якобы его соседи заявили об избиении, однако уголовное производство не было открыто.