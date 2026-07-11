В Киеве изменили маршруты общественного транспорта из-за ночной атаки

В Киеве после массированной российской атаки в ночь на 11 июля изменили маршруты части общественного транспорта. В частности, изменения коснулись работы автобусов, трамваев и троллейбусов.

Об этом сообщает КГГА.

Что известно об изменениях в работе общественного транспорта?

В результате массированной атаки России на Киев в ночь на 11 июля в столице временно изменили схемы движения общественного транспорта. Часть маршрутов не работает или курсирует по скорректированным направлениям из-за последствий обстрела.

В частности, временно приостановлено движение трамваев маршрута №8. Для обеспечения перевозки пассажиров организован временный автобусный маршрут №8Т, который курсирует от станции метро "Позняки" до улицы Ялтинской.

Также изменилось движение трамваев №25. В настоящее время они курсируют только до станции метро "Бориспольская".

Изменения коснулись и троллейбусного сообщения. В частности, маршрут №27 временно осуществляет перевозки по направлению станция метро "Почайна" – Индустриальный путепровод.

Кроме того, автобусы № 2 и № 25 курсируют только до улицы Новополевой.

Городские власти призвали жителей и гостей столицы учитывать временные изменения в работе общественного транспорта при планировании поездок. На данный момент информации о сроках возобновления движения по обычным маршрутам нет. О возвращении транспорта к стандартному графику работы пассажиров обещают сообщить дополнительно.

Напомним, в ночь на 11 июля российские войска нанесли баллистический удар по Киеву, вызвав пожары и разрушения в нескольких районах столицы.

В Днепровском районе зафиксировали задымление и пожар на нежилой территории. В Святошинском районе, по предварительным данным, ракета попала в нежилое здание, а в Соломенском районе загорелось трехэтажное офисное здание.

В Дарницком районе вражеский удар пришелся по проезжей части дороги, также загорелись трансформаторная подстанция и электрощитовая, обеспечивающая работу светофоров. Взрывной волной в прилегающих жилых домах выбило окна. На местах работали спасатели, медики и другие экстренные службы.

По последним данным, в результате российской атаки пострадали 10 человек, среди которых – 11-летний мальчик. Часть раненых госпитализировали, а информация о масштабах разрушений продолжает уточняться.