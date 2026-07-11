Про це повідомляє КМДА.

Що відомо про зміни у роботі громадського транспорту?

Унаслідок масованої атаки Росії на Київ у ніч проти 11 липня у столиці тимчасово змінили схеми руху громадського транспорту. Частина маршрутів не працює або курсує за скоригованими напрямками через наслідки обстрілу.

Зокрема, тимчасово призупинено рух трамваїв маршруту №8. Для забезпечення перевезення пасажирів організували тимчасовий автобусний маршрут №8Т, який курсує від станції метро "Позняки" до вулиці Ялтинської.

Також змінився рух трамваїв №25. Вони наразі курсують лише до станції метро "Бориспільська".

Зміни торкнулися і тролейбусного сполучення. Зокрема, маршрут №27 тимчасово здійснює перевезення за напрямком станція метро "Почайна" – Індустріальний шляхопровід.

Крім цього, автобуси №2 та №25 курсують лише до вулиці Новопольової.

У міській владі закликали жителів і гостей столиці враховувати тимчасові зміни в роботі громадського транспорту під час планування поїздок. Наразі інформації про терміни відновлення руху за звичними маршрутами немає. Про повернення транспорту до стандартного графіка роботи пасажирів обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, у ніч проти 11 липня російські війська завдали балістичного удару по Києву, спричинивши пожежі та руйнування у кількох районах столиці.

У Дніпровському районі зафіксували задимлення та пожежу на нежитловій території. У Святошинському районі, за попередніми даними, ракета влучила у нежитлову будівлю, а в Солом'янському районі загорілася триповерхова офісна споруда.

У Дарницькому районі ворожий удар припав по проїжджій частині дороги, також спалахнули трансформаторна підстанція та електрощитова, що забезпечує роботу світлофорів. Вибуховою хвилею у прилеглих житлових будинках вибило вікна. На місцях працювали рятувальники, медики та інші екстрені служби.

За останніми даними, внаслідок російської атаки постраждали 10 людей, серед яких – 11-річний хлопчик. Частину поранених госпіталізували, а інформація про масштаби руйнувань продовжує уточнюватися.