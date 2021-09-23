Экс-главу Нацполиции Крищенко назначили заместителем Кличко

Андрея Крищенко назначили заместителем председателя КГГА. Произошло это во время сессии Киевсовета 23 сентября. За такое решение проголосовал 91 депутат.

В СМИ о возможном избрании Крищенко заместителем Кличко сообщили еще 21 сентября. В начале сессии мэр предложил кандидатуру экс-главы Нацполиции Киева.

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Выбрали почти единогласно

Андрея Крищенко избрали заместителем КГГА на заседании Киевсовета. За такое решение депутаты проголосовали почти единогласно. Результаты таковы:

"за" – 91 человек;

"против" – 2 человека;

"воздержались" – 1 человек;

не голосовали – 5 человек.

Новый заместитель главы КГГА будет отвечать за вопросы муниципальной безопасности, гражданской защиты, чрезвычайных ситуаций, территориальной обороны и взаимодействия с правоохранительными органами.

Что известно об Андрее Крищенко

Крищенко является офицером УМВД. Он до апреля 2014 года возглавлял подразделение Кропивницкого управления по борьбе против организованной преступности.

14 апреля 2014 года во время российской интервенции был одним из защитников Горловского управления полиции, когда его пытались захватить пророссийские боевики.

Андрей Крищенко возглавлял Нацполицию Киева с 2015 до 2021 года.

Его уволили по собственному желанию 10 августа. СМИ сообщали, что Кличко хочет предложить чиновника на должность заместителя председателя КГГА.

23 сентября мэр подтвердил это, предложив чиновника своим заместителем.

Перед голосованием Кличко попросил депутатов поддержать назначение Крищенко и назвал его "патриотом, настоящим бойцом за Украину и профессионалом с принципами".