Экскурсовод показал, как выглядит тайный бункер для коммунистов в центре Киева: зрелищные фото
Источник:фейсбук Кирилла Степанца
В Киевском областном совете на бульваре Леси Украинки во время строительства сделали подземную систему автономного обеспечения. По замыслам руководства партии, в бункере должна была бы укрываться верхушка коммунистов.
По словам столичного экскурсовода, тайный бункер расположен в подвале 11-этажного здания на бульваре Леси Украинки, 1. Сейчас здесь работают Киевская облгосадминистрация и Центральный избирательный комитет.
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Строили комплекс на Печерске в 1982 году, на месте крепостного тира.
Зал для совещаний и комната с телетайпами
Кирилл Степанец отметил, что подземелье обеспечено всем необходимым для того, чтобы "ценные кадры" могли выжить:
- вентиляцией загрязненного воздуха;
- дизельной электростанцией;
- санитарными узлами;
- запасами воды.
Запасной выход из бункера обложили гранитом. Он расположен недалеко от высоток Царского села на территории ЦИК.
В подземных помещениях есть комната с опечатанными телетайпами. Вполне вероятно, что оттуда можно отправить закодированное сообщение напрямую в Кремль.
Оборудовали также несколько залов для заседаний. В комментариях к сообщению гид отметил, что фотографии были сделаны 10 лет назад. Так что, состояние помещения сейчас может быть совсем другое.
Смотрите фото из подземного бункера на бульваре Леси Украинки, 1: