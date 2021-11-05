Элитная киевская больница "Феофания" начнет принимать обычных украинцев

С 2022 года клиническая больница "Феофания" начнет принимать на лечение обычных украинцев. Сейчас она в большинстве своем лечит политиков, дипломатов и высокопоставленных должностных лиц.

Об изменениях в работе заведения сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Новая система приема пациентов начнет действовать уже с 1 января.

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Почему "Феофания" откроет двери не только для VIРов

Ляшко объяснил, что с 2022 года больница будет оказывать помощь по программе медицинских гарантий. По такому принципу в Украине уже работают все больницы.

Больница "Феофания" подчинена Государственному управлению делами (ГУД).

В настоящее время ведутся разговоры о выполнении пакета "Программа медицинской гарантии" учреждением "Феофания". То есть когда она войдет в эту программу, сюда будут госпитализировать обычных людей с такими диагнозами, как инсульты, инфаркты и т.д. Согласия все уже проработаны,

– заверил чиновник.

Где-то – люкс-лечение, а где-то – смерти на пороге больницы

В Ровно мужчина с тяжелым течением COVID-19 умер прямо на пороге больницы, куда его экстренно доставила скорая помощь. Мужчину до последнего спасали в реанимобиле и по дороге в приемный покой, но попытки медиков были напрасными.